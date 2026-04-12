貓咪突然變黐身？4 個行為反映主子其實很寂寞

不少貓奴都認同，貓咪外表高冷、內心難猜，就算一齊生活多年，仍摸不透牠的情緒。雖然主子外表「高冷」，但這並不代表牠不需要關愛，只是牠們不習慣直接說出口。當貓咪出現某些看似「反常」行為，很可能正是向主人發出無聲訊號，渴望被注意、被陪伴。 若貓奴發現屋企隻貓咪近期出現以下 4 種行為，或許正代表牠感到寂寞，非常缺乏關愛，希望主人多花一點時間來陪伴自己。

行為 1: 忽然翻肚倒地 = 「攔路」吸引你

行為 1: 忽然翻肚倒地 = 「攔路」吸引你 貓咪突然走到主人面前，毫無預兆地躺平、翻肚，甚至在地上滾來滾去，看似可愛，其實未必只是單純撒嬌。這類行為多數出現在貓咪感到無聊、缺乏刺激的時候，牠正在用最直接的方法「叫你陪我玩」。對貓咪而言，願意主動在主人面前露出肚皮，本身已是一種信任表現，同時亦是渴望被關注的明顯訊號。

行為 2 . 主人面前伸懶腰、翹屁股 = 發出互動邀請

行為 2 . 主人面前伸懶腰/翹屁股 = 發出互動邀請 有些貓咪睡醒後，會特意走到主人身邊，伸一個大懶腰，再慢慢把屁股抬高。這個動作除了代表牠感到放鬆、安全，其實亦是一種「社交提示」，彷彿在向主人示意：「已經準備好跟你互動了。」當貓咪願意在自己身邊做出這種姿態，往往代表牠已視主人為最親近、最值得信任的對象，同時亦暗示牠希望獲得對方的回應與關注。

行為 3. 不停用頭撞 / 蹭主人 貓咪用頭頂撞人、在自己身上來回磨蹭，不少主人第一時間會以為牠想吃東西。其實，這同樣是貓咪尋求安全感的一種方式。透過頭部摩擦，貓咪會把自己的氣味留在主入身上，用來建立「你是自己人」的連結。當牠感到缺乏陪伴，或情緒較為不安時，這類行為往往會更頻密地出現。

行為 4. 刻意搗亂、阻撓主人做事 = 「呷醋」 當主人專心對着電腦工作、滑手機，貓咪卻突然擋在螢幕前、推倒桌上的物件，甚至直接坐到鍵盤上，這類行為往往令主人哭笑不得。不過，這其實反映貓咪正努力向主人「刷存在感」。牠可能感到被忽略，於是透過搗亂方式來引對方注意，彷彿在說：「點解你唔睇我？」某程度上，這是一種對主人的依附，以及內心缺乏安全感的表現。

3 大貼士｜幫貓咪補充安全感 貼士1: 每日預留陪伴時間 建議每天安排固定時間陪貓咪玩耍或互動，例如使用逗貓棒、互動玩具，既可消耗精力，也有助紓緩牠的情緒。 貼士2: 豐富居家環境 若主人需長時間外出，可為貓咪準備貓抓板、貓跳台或益智玩具，減少獨處時的無聊與焦躁，提升安全感。 貼士3: 適時回應牠示好 當貓咪主動黐身、叫喚或撒嬌時，記得給予回應，多說話、輕撫，讓牠知道自己並未被忽略。