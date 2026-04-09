Common Man Coffee Roasters 推全新晚市套餐 三道菜連咖啡只需$198

近年本地餐飲市場競爭激烈，不少餐廳紛紛以高性價比套餐吸引食客。來自新加坡、以精品及公平貿易咖啡聞名的 Common Man Coffee Roasters（CMCR），最近推出全新升級晚市套餐，由4月15日起供應，三道菜連咖啡或茶每位只需港幣$198，為想在輕鬆氛圍中享用一頓豐富晚餐的都市人提供多一個選擇。

Common Man Coffee Roasters全新晚市套餐只需$198

套餐以澳洲咖啡店文化為靈感，包括前菜、主菜以及咖啡或茶，選擇豐富。前菜設有三款選擇，可按個人口味選擇香草炸薯條、酥脆炸雞或綠鷹嘴豆泥，各具風味。主菜則集合多款人氣招牌，包括清新輕盈的大蝦沙律、肉汁豐富的招牌牛肉漢堡，以及經典瑪格麗塔薄餅，餅底金黃酥脆。喜歡牛扒的人亦可加$80升級至肉眼扒，肉質軟嫩、油花均勻，口感更為豐富。

若想為晚餐增添甜蜜結尾，可另加$50享用提拉米蘇，口感細膩順滑，為整個用餐體驗畫上句號。此外，餐廳亦提供多款親民價葡萄酒及氣泡酒，每杯只需$30，適合與親友輕鬆小酌。