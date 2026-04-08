富衛保險冠軍賽馬日4.26沙田舉行 國際馬壇春季盛事 抽獎贏$100,000金條 HWASA華莎＋周柏豪表演

年度國際馬壇春季盛事「富衛保險冠軍賽馬日」將於4月26日（星期日）在沙田馬場舉行！沙田馬場當日將有連串豐富精彩娛樂節目、限定禮遇、互動體驗、主題商品及美食，更請來韓國實力女團MAMAMOO成員華莎（HWASA）親臨沙田馬場擔任開幕表演嘉賓，另外歌手周柏豪首登馬匹亮相圈舞台獻唱金曲。入場人士可參加馬年黃金大抽獎，有機會贏取價值約港幣$100,000指定《融馬》金條套裝，大家一於把握機會！

富衛保險冠軍賽馬日必睇賽事 一年一度的「富衛保險冠軍賽馬日」是國際頂級賽駒展現實力的年度盛事，齊集來自世界各地的冠軍同場競逐，當日將上演三場國際一級賽——第五場「主席短途獎」、第七場「富衛保險冠軍一哩賽」及第九場「富衛保險女皇盃」，三場一級賽總獎金高達港幣$7,800萬！此外本地卓越馬壇王者亦令馬迷期待萬分！當中「嘉應高昇」目前穩坐世界最佳馬匹榜首，已創下十八場連勝佳績，打破香港賽駒歷史紀錄，更將角逐「主席短途獎」，力爭續寫傳奇。而「浪漫勇士」更是史上首匹賽駒連續三年勝出「富衛保險女皇盃」，今年將再度出戰，向第四次奪冠進發，馬迷一於親臨現場為香港馬王打氣，見證香港賽馬在國際舞台再創高峰啦！

韓國歌手華莎＋周柏豪現場演出 「富衛保險冠軍賽馬日」除了有國際級賽駒雲集外，更有歌星登場，為賽日添上娛樂魅力。韓國女團MAMAMOO成員華莎（HWASA）將以獨有的舞台魅力為盛事揭開序幕。她一向以自信火辣的表演風格見稱，從個人單曲《TWIT》到最新作品《Good Goodbye》，人氣不斷攀升，MV點擊更突破1億3千萬次，氣勢非凡。同場還有香港人氣歌手周柏豪現身馬匹亮相舞台，將以多首動人金曲炒熱全場氣氛！

主題美食＋精品 大會今年準備了一系列互動活動與豐富禮遇，當日凡於下午3時30分前掃瞄場內指定二維碼完成登記，即可參加「2026富衛保險冠軍賽馬日—馬年黃金大抽獎」，有機會贏取價值約港幣$100,000的《融馬》金條套裝及多項豐富獎品。活動期間亦設有結合線上與實景體驗的「馬上尋寶」主題挑戰，從4月2日至17日，參加者可率先完成《馬上尋寶 X 富衛保險冠軍賽馬日特別版遊戲》並獲電子印花一個，有機會奪得總值超過港幣100萬元獎賞！



美食方面，公眾席「2號場畔小食亭」特別推出一系列期間限定主題美食，包括天多利雞芝士甘筍墨西哥卷、三文魚蟹肉釀蟹蓋、日式蟹籽太卷及意大利芝士南瓜撻等，讓觀眾在觀賞賽事時也可細味滋味時刻。同場「馬場有禮」精品店亦推出六款全新主題商品，如外套、運動帽、坐姿小馬毛公仔及999.9黃金工藝金章幸運符等，更設當日限定優惠與八折選購。馬迷們記得親臨沙田馬場，感受熱鬧氣氛之餘，把專屬限定精品帶回家，為心儀賽駒應援！

「2026富衛保險冠軍賽馬日」詳情 日期：2026年4月26日（星期日） 時間：上午10時30分 開放入場 上午11時20分 活動開始 下午12時30分 首場開跑 地點：沙田馬場 焦點賽事：第五場 - 主席短途獎 第七場 - 富衛保險冠軍一哩賽 第九場 - 富衛保險女皇盃 查詢電話：1817 備註：活動詳情、細則及條款請參閱活動主題網頁 入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。節目活動及優惠内容可能不時更改或取消，並受有關條款及細則約束，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知。圖片只供參考。