《正義女神》吳文懿3年減100磅逆襲成索女 靠3招捱劇組飯盒仍可變瘦+ 4式負重健身塑造線條

無綫熱播劇《正義女神》，於「少女殺嬰案」單元，憑20秒又喊又笑戲，觸動無數觀眾的女新人吳文懿(Kate)，演技獲網民一致激讚。然而比起戲裡劇情更震撼的是，Kate現實中的逆襲人生，更像一部精彩勵志電影。她近日在IG分享如何由210磅「肥妹仔」，透過長達3年的極致自律，最終勁減100磅，搖身一變成為索女。 想知Kate如何瘦身，可到她IG留言索取詳盡餐單，今次主要講述她【100磅逆襲：高壓環境啟動清單】的第一樣「演員嘅『劇組飯盒』生存學」，及她於IG公開的4式負重健身塑造線條。

演員嘅「劇組飯盒」生存學3項重要建議 Kate的瘦身故事，不但有「私藏餐單」，更有「忍口心法」、「宵夜防禦機制」，她的首項「演員嘅『劇組飯盒』生存學」，舉例的3項建議，就教大家如何在開工「捱飯盒」時，避開隱形致肥陷阱。因為演員亦算是高壓行業，長時間工作環境下，最難搞就是那盒「油膩膩」飯盒。她說：「以前喺劇組，我係嗰個食晒成個飯盒嘅人；而家，我掌握咗一套『劇組生存減肥法』。唔需要昂貴代餐，唔需要停工減肥。如果你都想知我點樣喺最忙嘅拍攝日子、食住飯盒都減到100磅……」

食肉「乾身」至上： Kate列出的第一樣「點揀？」，就講明「劇組飯盒」要揀「乾身」至上，如叉燒、油雞去皮、白切雞(去皮)，揀選蛋白質為大原則，而且只選「乾身」的肉，避開大量油炸與醃製的熱量。 與「汁水」斷捨離： 這是最關鍵的一環。Kate視芡汁與醬汁為減肥大忌！無論是咖喱、粟米肉粒的茨汁，還是燒味飯的色汁，她絕對不沾。這些汁液隱藏極高澱粉、糖分與油脂，盡量不要進食。 精準澱粉控制： 白飯是身體能量來源，但絕不能過量。Kate規定自己每次只進食1/3或最多半份白飯，以確保有足夠體力應付長時間拍攝，同時避免身體血糖大幅波動。

塑造婀娜曲線的武器——4 式負重健身操 除了管住咀巴，Kate的健美線條，全靠這4招負重運動。因為肌肉是人體最強大控脂引擎，脂肪酸必須進入細胞內的線粒體(Mitochondria)才能轉化為能量，而肌肉細胞含有大量線粒體，當肌肉愈發達，身體處理脂肪的工廠就愈多，燃脂效率自然比肌肉鬆弛的人高出數倍。 第一招：凳上反屈伸 次數：4組 x 15次 細節：針對「拜拜肉」的必殺技！於一張穩定的凳，雙手後撐，利用手臂力量支撐身體升降，一降一升為一次，能有效收緊手臂後側線條。

第二招：啞鈴頸後臂屈伸 次數：4組 x 15次 細節：將啞鈴高舉過頭，再向後彎曲手臂。這個動作能深度拉伸三頭肌，讓手臂線條看起來更加修長精實。 第三招：啞鈴彎舉 次數：4組 x 15次 細節：塑造二頭肌曲線的主要動作。Kate在練習時強調「慢上慢下」，感受肌肉擠壓。 第四招：繩索下壓 次數：4組 x 15 次 細節：健身室常見動作。保持上臂不動，僅利用前臂帶動繩索向下推。這能雕琢手臂整體輪廓，防止肌肉鬆弛。 100磅的逆襲不是終點 Kate從210磅到現在的110磅輕盈自信，證明只要減得有其法，就算在高壓工作環境，沒有時間製作瘦身餐，只要找到合適方法，一樣可以瘦下來。