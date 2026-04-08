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生活
出版：2026-Apr-08 18:00
更新：2026-Apr-08 18:00

親子好去處｜旺角美心皇宮首設點心教室 親手製20+點心 送$100飲食禮券

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每逢周末，在茶樓歎一盅兩件是不少家庭的指定動作。品嘗桌上精美的點心後，不妨走進廚房跟師傅學習如何炮製點心，全方位感受粵菜文化。旺角美心皇宮首次推出「美心點心教室」，參加者可跟隨廚師學習超過20款點心。完成工作坊後，他們更可獲贈圍裙、證書及100元的美心皇宮飲食禮券，絕對適合小朋友到場體驗！

美心點心教室 Dim Sum Workshops 2

旺角美心皇宮首次推出「美心點心教室」

新店推多款懷舊美食

美心集團旗下品牌美心皇宮近期於旺角MOKO開設新分店。店內推出多款經典懷舊菜式，包括懷舊冰燒肉、菊花順德拆魚羹和大澳漁村蒸飯等，同時保留茶樓標誌性的手推點心車文化，彷彿重回兒時飲茶時光。 

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菊花順德拆魚羹 Soup broth with fish meat and white chrysanthemum 01 客家芋頭碌鵝 Braised goose with taro in hakka style 结果 香芒貴妃脆蝦球 Deep fried prawns with mango mayonnaise dressing 结果 美心燒鵝皇 Roasted goose 结果 家鄉煎醸豆腐煲 Braised stuffed bean curd with minced pork in casserole 结果 梅菜扣肉伴小米窩窩頭 Braised pork belly with preserved mustard greens, served with steamed millet bun 结果 海南黃椒醬蒸鱸魚 Steamed sea bass with yellow pepper sauce 结果

學20+款傳統點心

除此之外，新店更加首次推出「美心點心教室」。工作坊由美心中菜廚師親自授課，家長和小朋友可選擇粵語或英文上課。每節課參加者將會學習兩款點心，總共設有超過20款點心可供學習。完成工作坊後，參加者將會獲贈圍裙、證書及100元美心皇宮飲食禮券。

美心點心教室 Dim Sum Workshops 5

工作坊由美心中菜廚師親自授課，家長和小朋友可選擇粵語或英文上課。

全新兒童餐

美心皇宮同時推出「童趣點心餐」兒童餐。兒童餐包含點心、中式美點、填色紙及顏色筆，讓小食客享受飲茶文化。

「童趣點心餐」兒童餐 Kids Dim Sum Set 结果

「童趣點心餐」兒童餐

美心皇宮 美心點心教室

成人班費用：$450

親子班 (1位成人 + 1位兒童)費用$630 (適用於6-11歲兒童，需由家長陪同)

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課程需時：約2小時

4月開張優惠：二人同行 85

(優惠期由即日起至430)

詳情按

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