親子好去處｜旺角美心皇宮首設點心教室 親手製20+點心 送$100飲食禮券

每逢周末，在茶樓歎一盅兩件是不少家庭的指定動作。品嘗桌上精美的點心後，不妨走進廚房跟師傅學習如何炮製點心，全方位感受粵菜文化。旺角美心皇宮首次推出「美心點心教室」，參加者可跟隨廚師學習超過20款點心。完成工作坊後，他們更可獲贈圍裙、證書及100元的美心皇宮飲食禮券，絕對適合小朋友到場體驗！

新店推多款懷舊美食 美心集團旗下品牌美心皇宮近期於旺角MOKO開設新分店。店內推出多款經典懷舊菜式，包括懷舊冰燒肉、菊花順德拆魚羹和大澳漁村蒸飯等，同時保留茶樓標誌性的手推點心車文化，彷彿重回兒時飲茶時光。

學20+款傳統點心 除此之外，新店更加首次推出「美心點心教室」。工作坊由美心中菜廚師親自授課，家長和小朋友可選擇粵語或英文上課。每節課參加者將會學習兩款點心，總共設有超過20款點心可供學習。完成工作坊後，參加者將會獲贈圍裙、證書及100元美心皇宮飲食禮券。

全新 兒童餐 美心皇宮同時推出「童趣點心餐」兒童餐。兒童餐包含點心、中式美點、填色紙及顏色筆，讓小食客享受飲茶文化。

美心皇宮 美心點心教室 成人班費用：$450 親子班 (1位成人 + 1位兒童)費用：$630 (適用於6-11歲兒童，需由家長陪同)

課程需時：約2小時 4月開張優惠：二人同行 85折 (優惠期由即日起至4月30日) 詳情按此