深圳行山路線｜挑戰深圳十峰 一文睇難易度/打卡位/路線！梧桐山/七娘山/梅沙尖山

周末到深圳，除了吃喝玩樂，更可選擇深入大自然欣賞壯麗景致！被稱為「深圳十峰」的十座山，有齊從新手級行山徑到挑戰者必行山峰，無論想於週末輕鬆打卡，還是追求自我挑戰，這十座山峰都能滿足各位願望。今次為大家整合這十座必爬名山的難度及景觀打卡位，即睇詳情！

難度一星｜蓮花山 海拔僅106米的蓮花山是完全無難度的散步級路線。沿路山徑平整，半小時即可輕鬆登頂，老人小孩都能完成的行山選擇。山頂更可看到深圳福田都市景色，是城市中不可多得的綠洲。 路線：南門—風箏廣場—平緩林蔭步道—山頂廣場(鄧小平銅像) —雨林溪谷—蓮花湖—椰風林草坪—南門

難度兩星｜大南山 + 鳳凰山 要說「新手友善」，大南山與鳳凰山絕對是新手必行！大南山可以觀賞深圳灣夜景，近距離看見深圳灣大橋與地標春筍大廈，步道平坦易走。 路線：大南山別墅登山口—壽比南山—齊天亭—南山觀景台(深圳十峰打卡點)—山頂管理站—大南山北登山口 鳳凰山山腳下的鳳岩古寺香火鼎盛，周末到寺廟祈福之後，再沿著行山徑遠足，全程無壓力的平坦路線，需時約兩小時，難度僅2顆星！ 路線：鳳凰廣場-鳳凰城古廟-許願長廊-飛雲頂-抵達鯷鵬徑起點/鳳凰徑起點-原路返回鳳凰城廣場

難度兩星半｜塘朗山 塘朗山是周末輕鬆行山的好選擇，這裡的盤山公路上偶爾會遇到野生猴子出沒。步行路線約2小時，日落時份登頂，可以飽覽南山區繁華夜景，是非常適合想親親大自然的親子路線好選擇。 路線：7號線桃源村 D 口—龍珠門入口—直行盤山公路—大觀亭—山頂極目閣

難度三星｜陽台山 對於想休閒行山的各位，海拔587米的陽台山是極佳選擇。陽台山位列「深圳八景」之一，其「陽台疊翠」的景色優美，除了林景，更將看到優美的溪流及瀑布。路況平緩，約2.5小時可走完，最適合新手練習。 路線：大浪登山口—小陽台—望港台—春竹亭—石猴探海—大陽台山山頂

難度四星｜七娘山 + 梅沙尖 被稱為深圳第二峰的七娘山，海拔達869米，走完全程約3小時。可從地質公園起行，沿路除了可欣賞獨特火山地質，山頂更設有360度無死角觀景台，能將整個大鵬半島的全景盡收眼底。新手建議選擇科考登山道上落山。 路線：科考登山道(地質公園公交站-1-4號觀景台-主峰觀景台-原路返回) 梅沙尖以尖削山頂外型著稱，海拔達753米，這裡能俯瞰大小梅沙以及東部華僑城。這裡的日出雲海非常美麗，是不少攝影迷的拍攝日出的好去處。推薦從山海大觀入口出發，路況尚算規整，需時約2小時，難度適中。

路線：山海大觀登山口-梅沙尖

難度四星半｜梧桐山+大雁頂 被稱為深圳第一峰的梧桐山，海拔達943.7米，為全深圳最高！山頂壯麗的雲海以及春天的杜鵑花海，都是難忘的自然美景。沿著高難度的凌雲道上山，下山可選較平緩的秀桐道，需時約4小時左右，對體力需求比較大，建議對有經驗的山友挑戰！ 路線：梧桐山南大門—凌雲道起點—小梧桐電視塔—十里杜鵑—好漢坡—秀桐道—秀桐道起點 同樣擁有4星半難度的大雁頂，海拔達801米。被譽為深圳山海美景巔峰，推薦走鹿雁科考線。沿途景色青山藍海交織，可盡情欣賞大鵬半島蔚藍的海岸線，喜歡看海的登山人士必去！需時約3.5小時，路況與梧桐山一樣，沿路有坡道較大的爬升，對耐力要求較高。

路線：鹿雁科考線登山道(海濱棧道-登山路)

難度五星｜大筆架山 專業山友絕對不能錯過！海拔達717米的大筆架山，絕對是各位山友的五星挑戰路線。雖然大筆架山海拔並非最高，但其山路極為原始且陡峭，而且碎石，部分路段甚至需要手腳並用，需時約5小時，行山新手切勿獨自嘗試。 路線：白沙灣登山口—綠道—高壓鐵塔—埡口營地—大筆架山頂—火燒天下撤—鐵屎湖—壩光路—起點