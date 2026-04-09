RIMOWA 推出 Classic Grid 限量系列！向 1969 年經典設計致意

人氣行李箱品牌 RIMOWA ，近日推出全球限量 RIMOWA Classic Grid 系列！自 1898 年創立以來，RIMOWA 的鋁鎂合金行李箱一直是旅行界的頂流象徵。今個系列設計師利用幾何美學，將經典溝槽元素轉化為更具結構感的 Grid 圖案。並將 1969 年研發的「模組化」手提箱靈感重新注入現代行李箱，向當時追求精準工藝的年代致敬。

打破傳統溝槽框架 該系列行李箱採用銀色鋁鎂合金箱身，表面壓印 Grid 幾何圖案，在視覺上更顯層次感，同時保留鋁製行李箱的堅固耐用特性。箱內細節同樣講究，以皮革作點綴，並配合呼應外觀設計的絎縫襯裡，整體風格一致而不花巧。系列亦延續 Classic 系列的標誌性設計，包括皮革手柄、金屬鎖扣及刻有飛機圖案的鉚釘，配合 Multi-Wheel 滾輪系統及無段式伸縮拉桿，滿足現代旅客對實用與流暢手感的要求。值得一提的是，今個系列首次採用了藍色皮革作為細節配色，既為整體外觀增添沈穩層次，亦呼應品牌歷來的經典用色，進一步拉近新作與品牌歷史之間的連繫。

打破傳統溝槽框架 該系列行李箱採用銀色鋁鎂合金箱身，表面壓印 Grid 幾何圖案，在視覺上更顯層次感，同時保留鋁製行李箱的堅固耐用特性。箱內細節同樣講究，以皮革作點綴，並配合呼應外觀設計的絎縫襯裡，整體風格一致而不花巧。系列亦延續 Classic 系列的標誌性設計，包括皮革手柄、金屬鎖扣及刻有飛機圖案的鉚釘，配合 Multi-Wheel 滾輪系統及無段式伸縮拉桿，滿足現代旅客對實用與流暢手感的要求。值得一提的是，今個系列首次採用了藍色皮革作為細節配色，既為整體外觀增添沈穩層次，亦呼應品牌歷來的經典用色，進一步拉近新作與品牌歷史之間的連繫。



印有品牌標誌的皮革行李牌，及刻有限量編號的專屬徽章，突顯其收藏價值。

首次推出 Trunk 尺寸 Classic Grid 系列亦推出了多款尺寸，除了手提箱及登機箱外，今次亦首次推出 Trunk 大箱尺寸的特別版。整體而言，這個限量系列以低調而細緻的方式，將品牌早期設計融入新系列當中，展現了品牌在傳統與創新之間持續探索的方向。