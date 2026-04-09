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出版：2026-Apr-09 15:30
更新：2026-Apr-09 15:30

RIMOWA 推出 Classic Grid 限量系列！向 1969 年經典設計致意

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RIMOWA 推出 Classic Grid 限量系列！向 1969 年經典設計致意

RIMOWA 推出 Classic Grid 限量系列！向 1969 年經典設計致意

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人氣行李箱品牌 RIMOWA ，近日推出全球限量 RIMOWA Classic Grid 系列！自 1898 年創立以來，RIMOWA 的鋁鎂合金行李箱一直是旅行界的頂流象徵。今個系列設計師利用幾何美學，將經典溝槽元素轉化為更具結構感的 Grid 圖案。並將 1969 年研發的「模組化」手提箱靈感重新注入現代行李箱，向當時追求精準工藝的年代致敬。

RIMOWA Classic Grid RIMOWA Classic Grid Cabin RIMOWA Classic Grid Silver Trunk RIMOWA Classic Grid Hand Carry

打破傳統溝槽框架

該系列行李箱採用銀色鋁鎂合金箱身，表面壓印 Grid 幾何圖案，在視覺上更顯層次感，同時保留鋁製行李箱的堅固耐用特性。箱內細節同樣講究，以皮革作點綴，並配合呼應外觀設計的絎縫襯裡，整體風格一致而不花巧。系列亦延續 Classic 系列的標誌性設計，包括皮革手柄、金屬鎖扣及刻有飛機圖案的鉚釘，配合 Multi-Wheel 滾輪系統及無段式伸縮拉桿，滿足現代旅客對實用與流暢手感的要求。值得一提的是，今個系列首次採用了藍色皮革作為細節配色，既為整體外觀增添沈穩層次，亦呼應品牌歷來的經典用色，進一步拉近新作與品牌歷史之間的連繫。

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印有品牌標誌的皮革行李牌 刻有限量編號的專屬徽章，突顯其收藏價值 RIMOWA Classic Grid

打破傳統溝槽框架

該系列行李箱採用銀色鋁鎂合金箱身，表面壓印 Grid 幾何圖案，在視覺上更顯層次感，同時保留鋁製行李箱的堅固耐用特性。箱內細節同樣講究，以皮革作點綴，並配合呼應外觀設計的絎縫襯裡，整體風格一致而不花巧。系列亦延續 Classic 系列的標誌性設計，包括皮革手柄、金屬鎖扣及刻有飛機圖案的鉚釘，配合 Multi-Wheel 滾輪系統及無段式伸縮拉桿，滿足現代旅客對實用與流暢手感的要求。值得一提的是，今個系列首次採用了藍色皮革作為細節配色，既為整體外觀增添沈穩層次，亦呼應品牌歷來的經典用色，進一步拉近新作與品牌歷史之間的連繫。

印有品牌標誌的皮革行李牌，及刻有限量編號的專屬徽章，突顯其收藏價值。

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RIMOWA Classic Grid Silver Trunk handle RIMOWA Classic Grid Silver Trunk Wheel RIMOWA Classic Grid Silver Trunk RIMOWA Classic Grid Silver Trunk

首次推出 Trunk 尺寸

Classic Grid 系列亦推出了多款尺寸，除了手提箱及登機箱外，今次亦首次推出 Trunk 大箱尺寸的特別版。整體而言，這個限量系列以低調而細緻的方式，將品牌早期設計融入新系列當中，展現了品牌在傳統與創新之間持續探索的方向。

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