CASETiFY 推全新寵物主題系列！簡單幾步打造獨一無二手機配件

不少寵物主人都習慣用手機記錄毛孩的生活點滴。最近，手機配件品牌 CASETiFY 推出全新寵物主題系列，好讓主人將寵物的樣子印在電子配件上，隨時隨地帶在身邊。新系列除了加入多款以寵物為靈感的圖案設計，品牌同時帶來升級版自訂功能「Custom Stickers Studio」，進一步提升個人創作的自由度。
三大全新功能：打造獨一無二「主子」配件
繼早前推出了「Custom Studio Filters」濾鏡功能後，CASETiFY 將今個系列的個人化設計升級，推出「Custom Stickers」自訂工具，讓設計過程變得簡單和提升創意自由度。
1.一鍵去背（CUTOUTS）： 只要上傳主子照片，系統就能瞬間移除背景生成貼圖，主人亦可以自由調整位置與大小，創作專屬構圖
2.主題貼圖庫（MOTIFS）： 內建多款流行插畫貼圖，方便用戶自由拼貼照片，增加設計的層次和層次感
3.專屬照片框（FRAMES）： 提供多款設計相框，將與寵物的親密時刻變成極具質感的相框式配件
「放狗」必備神器
除了手機殼，該系列亦推出品牌大深受歡迎的 「織繩手機背帶」。對於各位「毛孩家長」來說，帶主子出巡每次都要同時兼顧拉繩、零食和執便袋，雙手根本不夠用。而這款背帶能確保手機穩固掛在身上，隨時可以空出雙手。
為慶祝 4 月 11 日「國際寵物日」，CASETiFY 全新寵物系列及「Custom Stickers Studio」自訂功能現已於 casetify.com 上架。