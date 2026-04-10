CASETiFY 推全新寵物主題系列！簡單幾步打造獨一無二手機配件

不少寵物主人都習慣用手機記錄毛孩的生活點滴。最近，手機配件品牌 CASETiFY 推出全新寵物主題系列，好讓主人將寵物的樣子印在電子配件上，隨時隨地帶在身邊。新系列除了加入多款以寵物為靈感的圖案設計，品牌同時帶來升級版自訂功能「Custom Stickers Studio」，進一步提升個人創作的自由度。

三大全新功能：打造獨一無二「主子」配件

繼早前推出了「Custom Studio Filters」濾鏡功能後，CASETiFY 將今個系列的個人化設計升級，推出「Custom Stickers」自訂工具，讓設計過程變得簡單和提升創意自由度。

1.一鍵去背（CUTOUTS）： 只要上傳主子照片，系統就能瞬間移除背景生成貼圖，主人亦可以自由調整位置與大小，創作專屬構圖

2.主題貼圖庫（MOTIFS）： 內建多款流行插畫貼圖，方便用戶自由拼貼照片，增加設計的層次和層次感

3.專屬照片框（FRAMES）： 提供多款設計相框，將與寵物的親密時刻變成極具質感的相框式配件