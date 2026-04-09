寵物小精靈｜2026 PokeFest 2回歸！ 展出過百件Pokémon藏品 全新無福袋+抽獎規範

全城再次掀起寵物小精靈熱潮！Pokémon主題卡牌盛會將會5月1日一連三日回歸。適逢今年為Pokémon 30歲生日，活動特設3大亮點，包括展出過百件、總值過千萬的展品和所有商品不設福袋抽獎抽籤制度，貫徹「好玩、舒適、高透明」宗旨，讓各位訓練家盡情沉浸於Pokémon世界。

2026 PokeFest 2回歸香港！

展出過百件 Pok é mon 主題展品 全新7樓展覽區的「宝・蔵 2：蔵中物語」延續上屆的珍品展覽和藝術館，展出過百件、總值過千萬的Pokémon主題展品。當中包括Pop 1級稀有卡牌、過百萬級珍貴電影海報和30周年紀念雜誌等，了解展品背後的故事。

特設「無福袋、無抽籤中獎」制度 作為Pokémon主題盛會，當然要入手不同的Pokémon卡。今年活動特設「無福袋、無抽籤中獎」規則，所有攤位將不會發售和設置任何福袋和抽籤抽奬遊戲，讓粉絲專注交流，貫徹活動的「好玩、舒適、高透明」宗旨。活動同時攜手4大國際認可評級公司官方授權的卡牌公司PSA、TAG、BGS及CGC，提供免費諮詢、預審及送評服務，回應粉絲對正版卡牌的需求。

引入 Flip Coins 擲幣挑戰 活動同時引入海外熱門挑戰「Flip Coins 擲幣挑戰活動」，考驗訓練家的運氣。多位跨界人氣嘉賓將會現身PokeFest 2，當中包括真人選秀節目冠軍Teller、ViuTV藝人Melody 米露迪、Ash鍾卓穎、Dixon黃奕晨、Jacky小雞，以及人氣卡牌YouTuber Kenneth K等，與粉絲近距離互動，一起挑戰Flip Coins。

2026 PokeFest 2 日期：2026年5月1日至3日（星期五至星期日） 地點：D2 Place ONE 2樓 THE SPACE、7樓 THE UPPER STAGE （香港九龍荔枝角長義街9號，港鐵荔枝角站D2出口） 時間：中午12時至晚上9時 Premium Pass入場證 成人/小童 : HK$150 (附送精美禮品一份) 現場即日單日門票 成人/小童 : HK$30 (4歲以下免費入場) 官方社交平台： IG@pokefesthk