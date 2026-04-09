牛涮鍋/好鍋日子/好呷台灣火鍋 聯乘「勝利香蝦廠」必食蝦醬湯底！KABU PASS會員免費大澳整蝦醬

株式会社有限公司旗下三大人氣火鍋品牌牛涮鍋、好鍋日子及好呷台灣火鍋，與大澳百年老字號勝利香蝦廠聯手，把蝦醬及蝦膏融入火鍋湯底，推出期間限定菜單。另外KABU PASS 會員更可親身走進大澳，體驗製作蝦醬與蝦膏，下文即睇詳情！

株式会社 聯乘大澳「勝利香蝦廠」 株式会社有限公司旗下三大人氣火鍋品牌牛涮鍋、好鍋日子及好呷台灣火鍋，近期首度聯乘大澳老字號勝利香蝦廠，將屬大澳非物質文化遺產的蝦醬及蝦膏手藝融入火鍋湯底，並推出期間限定的聯乘系列，款款都鹹香鮮味！「勝利香蝦廠」植根大澳近百年，至今仍堅持以傳統工藝製作蝦醬。蝦醬製作過程嚴謹細緻，以優質銀蝦為原料，靠大澳天然的陽光與海風吹拂發酵，再經人手反覆攪拌、翻動，於石磨與老瓦缸中慢慢醞釀出層次豐富、鹹香平衡的味道，盡現職人堅持。

牛涮鍋/好鍋日子/好呷台灣火鍋 期間限定菜單 牛涮鍋推出的「滿腹·漁鮮」火鍋放題餐目，以「入湯」為靈魂概念，讓蝦醬風味自然融入湯底，推出勝利香蝦濃湯，湯底以勝利蝦醬為基礎，加入銀蝦乾及瑤柱等食材熬製成銀蝦XO醬，令湯頭更添深度與香氣，配上澳洲濕式熟成14日的牛板腱，肉質細緻多汁，牛味濃厚，與蝦醬湯底絕對是強強聯手，滋味滿載。好呷台灣火鍋同樣供應勝利香蝦濃鍋。

而好鍋日子則主打「實在回味！漁村飄香」一人火鍋餐目，帶來濃厚鮮味的個人小火鍋體驗勝利沙嗲濃湯。湯底取自勝利香蝦濃湯，以蝦膏的鹹鮮為基調，結合沙嗲辛香交織出豐富層次，入口濃郁卻不霸道；加入大量時令蔬菜後，湯頭更添自然甘甜。主角選用的澳洲和牛面頰肉屬稀有部位，油花細緻、柔嫩多汁，能完美吸收湯汁精華，每一口都鮮香馥郁。

KABU PASS 會員尊享禮遇 尋味漁港・大澳非遺鮮味體驗之旅 為了讓食客更深入體驗這份傳承近百年的鹹香文化，KABU PASS 會員凡惠顧指定聯乘餐目，即有機會走進大澳，參與一場探索漁村靈魂的感官之旅。活動由擁有逾九十年歷史的勝利香蝦廠第三代傳人親自帶領，帶大家穿梭地道蝦醬工場，一窺非物質文化遺產背後的職人精神。導覽由工坊歷史說起，從大澳海風、陽光的自然條件，到蝦醬製作的獨門手藝，讓人理解這股濃郁鹹香如何在時間中醞釀而成。參觀者可近距離觀摩歷經三代使用的石磨、老瓦缸與剷醬工具，旅程參加者更可在指導下親自動手製作蝦醬和蝦膏，化作專屬伴手禮帶回家。

參加資格：必須於 2026年4月1日至4月15日 期間，惠顧 牛涮鍋/好呷台灣火鍋【満腹.ᐟ漁鮮】 或 好鍋日子【實在回味！漁村飄香】 限定餐目，並於結帳前出示 KABU PASS APP 內的會員二維碼以記錄消費。 活動日期：2026年4月26日 (星期日) 活動時間： (每場約 90 分鐘) 第一場：12:00 — 13:30 第二場：14:30 — 16:00 活動地點：大澳香蝦廠 (大澳石仔埗街10號地下) 集合安排：所有參加者須於大澳巴士總站集合，再由專人帶領前往。 解散安排：活動結束後，參加者可於「勝利香蝦廠」或大澳市中心自行解散，方便會員隨心繼續遊覽大澳漁村景色。

活動費用：全免 (KABU PASS 會員專屬禮遇) 活動禮遇：完成體驗後，可獲贈 「自製手作蝦膏 (2片)」 及 「勝利®蝦醬 (一樽)」，將百年漁港風味帶回家中。 參加人數：每個成功報名之參加單位，最多可包括兩位成人及一名 5 歲或以上小童（小童必須由成人會員全程陪同並負責其安全）。