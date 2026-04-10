IU、邊佑錫新劇《21世紀大君夫人》限時登陸中環街市 免費派婚禮明信片+冷萃咖啡+A3海報

由IU及邊佑錫主演的新劇《21世紀大君夫人》即將於Disney+獨家上線。4月11日至19日期間，劇中兩位主角的世紀大婚應援咖啡車將會登陸中環街市，延續婚禮派對的浪漫喜慶氣氛，讓粉絲感受大婚之喜。賓客不但可以獲贈婚禮明信片、A3紀念海報和冷萃咖啡，更可在活動現場的1.8米高的巨型「婚照」海報等打卡位拍照，記錄甜蜜特別時刻。

設 婚禮接待處+應援咖啡車 Disney+把中環街市一樓主樓梯(南)前變身為劇中皇室婚禮現場，設置婚禮接待處和大婚應援咖啡車。踏入接待處，粉絲已經看見一對新人大型婚紗照和1.8米高的巨型海報，配合多張甜蜜劇照，讓賓客認識兩位主角的相戀過程。賓客亦可在簽到簿上簽名和留下祝賀詞，共同記錄和祝福這段愛情故事。

打卡免費送 紀念品 活動期間，劇迷只須追蹤香港Disney+社交媒體，即可獲贈多份紀念品，包括限量大君CP婚禮明信片、特選回禮冷萃咖啡和A3紀念海報，4月18及19日更會免費派發神秘禮物，有興趣的粉絲記得關注香港Disney+ 社交媒體！

設銅鑼灣大型應援廣告牌 另外，4月11日至24日一連兩星期，銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece外牆廣告位將會不間斷播放《21世紀大君夫人》精華片段，粉絲萬勿錯過。

Disney+ 會員尊享加碼回禮 (第一波)： 限量大君CP婚禮明信片、限量回禮咖啡、A3紀念海報 (每日名額100名，送完即止) 換領日期： 2026年4月11日及12日 (星期六及日) 換領時間： 中午12時至晚上8時 換領地點： 中環街市1樓主樓梯(南)前 換領方法： Disney+ 會員現場打卡上傳至任何社交平台，並成功標示「@DisneyPlusHK」及「#21世紀大君夫人」，即可享有升級禮遇

Disney+ 會員尊享加碼回禮 (第二波)： 限量大君CP婚禮明信片、限量回禮咖啡、神秘禮品 (每日名額100名，送完即止) 換領日期： 2026年4月18日及19日 (星期六及日) 換領時間： 中午12時至晚上8時 換領地點： 中環街市1樓主樓梯(南)前 換領方法： Disney+ 會員現場打卡上傳至任何社交平台，並成功標示「@DisneyPlusHK」及「#21世紀大君夫人」，即可享有升級禮遇