7‑Eleven 45周年｜自家產品增量45%不加價 App $1 入手精選貨品 45周年主題店霓虹燈招牌/手寫小巴牌

7-Eleven 今年迎來 45 周年，以「梗繫我地」為主題展開一系列慶祝活動。品牌首度推出四款「45%增量版」自家產品，以原價發售卻大增 45% 份量。同步加推 7 仔 App「時光倒流價」優惠，指定產品低至 $1 即可入手。除了食品優惠，7仔更於旺角及荃灣開設2間全新 45 周年主題店，分別邀得霓虹燈工匠胡智楷及手寫小巴牌師傅麥錦生操刀設計，將逐漸式微的本土手藝融入便利店外牆，成為打卡新熱點。

此外，7-Eleven同時加推「時光倒流價」優惠，由 4 月 8 日起至 14 日期間，於指定日子透過 7 仔 App「到店自取」功能購物滿指定金額，再輸入優惠碼選購當日精選貨品，即可以懷舊優惠價入手，部分產品低至 1 元。

7‑Eleven 45周年主題店

除了食品優惠，7-Eleven 在店舖設計上同樣花盡心思。除了上月率先於跑馬地重塑的香港首間 7-Eleven 經典「紅屋仔」店外，品牌再於旺角及荃灣各打造一間 45 周年主題店，分別以霓虹燈招牌及手寫小巴牌為設計靈感，將兩門逐漸式微的本土手藝重新帶到大眾眼前。

旺角主題店邀得本地霓虹燈工匠胡智楷師傅親手製作每一個霓虹燈招牌，燈牌上融入了「45 周年」、「廿四小時營業」及經典標語「梗有一間喺左近」等品牌元素，同時加入地區特色的麻雀以及金魚街圖案，甚至呼應鄰近舊式配匙老店的鎖匙圖案配上「成就解鎖」字樣，幽默之中承載著濃厚的街坊情懷。