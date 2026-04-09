7‑Eleven 45周年｜自家產品增量45%不加價 App $1 入手精選貨品 45周年主題店霓虹燈招牌/手寫小巴牌

7-Eleven 今年迎來 45 周年，以「梗繫我地」為主題展開一系列慶祝活動。品牌首度推出四款「45%增量版」自家產品，以原價發售卻大增 45% 份量。同步加推 7 仔 App「時光倒流價」優惠，指定產品低至 $1 即可入手。除了食品優惠，7仔更於旺角及荃灣開設2間全新 45 周年主題店，分別邀得霓虹燈工匠胡智楷及手寫小巴牌師傅麥錦生操刀設計，將逐漸式微的本土手藝融入便利店外牆，成為打卡新熱點。
自家產品免費升級增量 45%
為答謝顧客多年支持，7-Eleven 首度推出四款 45 周年限定的「45%增量版自家產品」，做到「增量不加價」。四款產品包括 7-SELECT 醬烤豬肉醬油飯糰、7-SELECT 芥末八爪魚飯糰、皇牌產品 7-SELECT 芝士包，以及綿密鬆軟的 7-SELECT 日式原味蒸蛋糕，全部以原價發售，份量卻大增 45%，誠意十足。
此外，7-Eleven同時加推「時光倒流價」優惠，由 4 月 8 日起至 14 日期間，於指定日子透過 7 仔 App「到店自取」功能購物滿指定金額，再輸入優惠碼選購當日精選貨品，即可以懷舊優惠價入手，部分產品低至 1 元。
7‑Eleven 45周年主題店
除了食品優惠，7-Eleven 在店舖設計上同樣花盡心思。除了上月率先於跑馬地重塑的香港首間 7-Eleven 經典「紅屋仔」店外，品牌再於旺角及荃灣各打造一間 45 周年主題店，分別以霓虹燈招牌及手寫小巴牌為設計靈感，將兩門逐漸式微的本土手藝重新帶到大眾眼前。
旺角主題店邀得本地霓虹燈工匠胡智楷師傅親手製作每一個霓虹燈招牌，燈牌上融入了「45 周年」、「廿四小時營業」及經典標語「梗有一間喺左近」等品牌元素，同時加入地區特色的麻雀以及金魚街圖案，甚至呼應鄰近舊式配匙老店的鎖匙圖案配上「成就解鎖」字樣，幽默之中承載著濃厚的街坊情懷。
荃灣主題店則著眼於另一道香港獨有的街頭風景小巴牌。荃灣向來是小巴站集中地，區內隨處可見小巴牌的蹤影，以此作為主題可謂順理成章。店舖邀請了香港最後一位手寫小巴牌師傅麥錦生操刀，以紅、藍色書法設計，將「飯糰」、「思樂冰」、「撈麵」等 7-Eleven 的招牌滋味化為一塊塊小巴牌，巧妙地將港人日常出行的「便利」與便利店的「便利」連結起來。店舖外牆更特意掛上停車場廣角鏡，方便大家到訪自拍打卡。
7-Eleven 分店地址：
7-Eleven 45 周年香港首間經典「紅屋仔」：跑馬地黄泥涌道15號
7-Eleven 45 周年旺角主題店：旺角亞皆老街99號（先達旁邊）
7-Eleven 45 周年荃灣主題店：荃灣川龍街22-26號