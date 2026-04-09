滙豐香港社區節｜4.25起一連兩日中環街市免費玩！3大互動區域+VR獨木舟+送限量精品

周末好去處｜「滙豐香港社區節」將於 4 月 25 至 26 日在中環街市舉行，為鬧市注入滿滿正能量。活動以「社區拍檔大集合」為主題，現場設3大互動區域以及近20項精彩活動，齊集互動遊戲、展覽攤位、表演及打卡位，一於mark定日子去玩啦！

「滙豐香港社區節」將於4月25日至26日中環街市一連兩日舉行，作為「滙豐香港社區夥伴計劃」的年度旗艦活動，今年以「社區拍檔大集合」為主題，匯聚 21 個充滿心思的社區項目，透過展覽與互動體驗，分享背後的故事與成果。滙豐銀行慈善基金更投放港幣 1,800 萬元，全力支持這些以創新方式扶助弱勢社群、推動共融與抗逆的項目，為城市注入正能量。現場將設三大互動區域，更會安排近 20 項精彩活動，從爬蟲動物體驗、少數族裔服飾試穿，到 VR 獨木舟體驗等，活動相當豐富！

三大互動區域 玩樂賞不停

「同聲同氣電話亭」 星級街坊帶你走進社區故事

走進中環街市 2 樓的 24 小時行人通道時，別錯過別具心思的「同聲同氣電話亭」。只需拿起聽筒，熟悉的聲音即時響起——由薛家燕、Kunb（非洲王子）及 Aiden Tsang 三位「星級街坊」將分享社區故事，了解項目如何支援區內的青年、少數族裔及長者等。

社區夥伴攤位親身體驗社區溫暖與創意

活動現場更設有多個由社福機構參與的互動攤位，帶來多元化的表演、工作坊及講座等，大家可親身認識各項目團隊，了解他們如何以創意方式支援弱勢社群，推動跨代共融。