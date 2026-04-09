全球八大必去海岸度假勝地 英國BBC評選！義大利火山海岸線/塔斯曼尼亞白色天堂

英國廣播公司(BBC)近日於旅遊專題《Eight of the world’s best beach escapes》中，公布「全球八大必去海岸度假勝地」(Eight of the world's best beach escapes)名單，精選全球8個一生人必到的海灘秘景，即睇詳情！

印度｜安達曼群島 (Andaman Islands, India) 被譽為「全球最美島嶼」美譽的安達曼群島，不僅以熱鬧的夜生活與豐富水上運動而有名，這裡更擁有美麗的隱世海灘。特別推薦哈夫洛克島(Havelock Island)上 Full Moon 咖啡館，這間由竹子搭建的咖啡館，除了提供精緻美饌， 一旁的小海灘絕對是必到沙灘，那裡有湛藍的玻璃海及雪白沙灘，在夜晚皎潔月光下特別浪漫，環境極其寧靜。當地人亦對這片土地非常重視，不少義工都會在這裡進行環保保育行動。

圖片來源：Getty Images

波多黎各｜伊卡科斯島 (Icacos, Puerto Rico) 無人居住的伊卡科斯島，詮釋如明信片一樣的沙灘假期：碧綠的海水與白沙灘，以及永不落山的陽光。比起遊客熙攘的庫萊布拉島 (Culebra)，這裡更能放鬆身心。從法哈多 (Fajardo)搭船出發，只需20分鐘即能上島，展開四小時的放鬆時光，島上沒有喧囂的商店，沒有擁擠的人群，甚至沒有洗手間。上島前需要自備食物、水、防曬乳和遮陽帳篷或遮陽傘等等，但是可以在這片未被人工破壞的海灘悠閒度過一天，絕對是難忘體驗。

菲律賓｜愛妮島 (El Nido, Philippines) 愛妮島沿海有許多迷人的沙灘，更被不少雜誌評選為最棒海灘之一，其白沙海灘、珊瑚礁、石灰岩懸崖非常有名。可以選擇租快艇穿梭巴庫灣(Bacuit Bay)，在石灰岩島礁間游泳、划獨木舟、浮潛等。最後在導遊帶領下，到達一處僻靜的海灘上享用菲律賓傳統海鮮大餐。這裡有各種形式的跳島遊行程提供，欣賞落日餘暉映的漂亮海灘。

義大利｜伊蘭托灣 (La Baia di Ieranto, Italy) 索倫托半島坐落在火山口上，造就其地勢起伏、景觀壯麗的海灣。而位於索倫托半島的伊蘭托灣，需要從尼拉諾村(Nerano)出發，徒步2.5公里的山坡小徑才能抵達。登山過程中，沿途的風景保證值得一看，其湛藍海水、翠綠懸崖與蔚藍色的天空，構成一幅令人嘆為觀止的大自然美景。

聖馬丁｜大凱斯海灘 (Grand Case Beach, St Maarten) 每個完美的海灘，必要以下三大要素：柔軟的沙灘、清澈海水以及如詩如畫的風景，而在格蘭德凱斯海灘則符合了以上三大要求。除了美麗的海灘，在這附近更可品嘗到世界上最多樣的法式加勒比美食，從高級法餐至沙灘小屋的加勒比龍蝦應有盡有，是老饕的天堂。

蘇格蘭｜阿赫梅爾維希灣 (Achmelvich Beach, Scotland) 蘇格蘭雖然不是人們首選的海灘度假勝地，但在西高地的海岸線是世界上最壯觀的海岸線之一。而在峽灣中的阿赫梅爾維希海灘，在天氣晴朗時，將會看到足以媲美地中海的碧綠水色。來到阿赫梅爾維希灣附近，不要忘記到洛欣弗(Lochinver)的烘焙店，買當地著名的派品嘗，還可以造訪全歐洲最小的城堡「隱士城堡」！

紐約｜布萊頓海灘 (Brighton Beach, USA) 布萊頓海灘位於紐約布魯克林區，同時這裡充滿定居於此的俄羅斯、烏克蘭與中亞移民。來到這裡，能充份體驗俄國風情，沿途更可以聽到手風琴樂隊演奏波爾卡舞曲、維吾爾族小販售賣手工餃子，除了能了解紐約市的移民歷史外，這個海灘的海岸線也是一絕。附近亦有多間充滿異國風情的餐館，體驗斯拉夫、高加索和突厥美食之旅。

塔斯曼尼亞｜火焰灣 (Bay of Fires, Australia) 塔斯曼尼亞擁有原始而潔淨的海岸線，當中位於東北岸的火焰灣，以一望無際的白沙灘、清澈湛藍的海水及點綴其間的橙紅色花崗岩巨石見稱，海岸線延綿數十公里，景色壯麗而不喧囂，是追求寧靜、喜歡貼近大自然的旅人理想之選。在這裡可沿著海灣散步、觀星，或參加海上活動，細味塔斯曼尼亞獨有的悠閒步調。

圖片來源：Tourism Tasmania