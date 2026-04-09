Anna@MEOVV為肌研擔任代言人 廣告主打「貓系完顏」與H.A. Supreme極緻補濕精華

美肌護膚品牌「肌研」(HADALABO)，旗下王牌保濕精華產品「H.A. Supreme 極緻補濕精華」，近日正式推出全新升級版，加入全新專利Best-Carrier破壁滲透技術，保濕鎖水能力提升高達+40%。肌研找來韓國女團MEOVV的日籍成員 Anna(田中杏奈)任亞太區最新代言人，更以她的美貌特色「貓系完顏」為主題拍攝全新一輯廣告，詮釋信心美肌形象。

「H.A. Supreme極緻補濕精華」的Best-Carrier破壁滲透技術，有效提升活性成分的滲透力，增加細胞水通道蛋白及絲聚蛋白含量，並採用3重複合Ceramide專利包裹技術，強化肌膚屏障功能。據臨床測試結果顯示，7天保濕鎖水能力提升高達+40%，1分鐘內即可滲透肌膚低層深達1.5mm，為追求極致保濕用家帶來「Next Level」護膚體驗。此外，補濕精華採用不黏不油輕盈質地，貫徹品牌產品清爽輕盈特色，即使是混合性或油性肌膚，使用時亦不會覺油膩膩。

肌膚狀態穩定了

繼全智賢、木村光希後，Anna成為肌研新一任代言人，在鏡頭前展現全天候水潤光芒。廣告以「24小時8倍速」為概念，記錄她由清純學生造型、明亮黃色連身裙、淡藍優雅長裙，到動人華麗禮服，百變造型下肌膚依然細緻透亮。「自從開始使用肌研之後，我學會給肌膚真正需要的成分，不多不少，剛剛好，反而越簡單越安心，肌膚狀態也穩定了。」