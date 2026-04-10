DECIEM 全線 77 折優惠! The Ordinary 全新精華低至 $149

最近，「 Volufiline 」在網絡迅速成為備受關注的護膚成分，而含有該成分的產品主打針對性護理，無需依賴注射方式，便能改善局部凹陷情況，在網上亦經常見到不少消費者查詢購買途徑的留言。不過，市面上含有該成分而又可直接安心使用的 Volufiline 產品不多，不少用家只可以自行購買原材料DIY。有見及此，The Ordinary 推出了 Volufiline 92%＋Pal‑Isoleucine 1% 精華，每次只需極少用量，已可改善面部凹陷問題，讓用家無需再冒險自行 DIY，也能體驗 Volufiline 所帶來的豐盈功效。