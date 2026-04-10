DECIEM 全線 77 折優惠! The Ordinary 全新精華低至 $149

最近，「 Volufiline 」在網絡迅速成為備受關注的護膚成分，而含有該成分的產品主打針對性護理，無需依賴注射方式，便能改善局部凹陷情況，在網上亦經常見到不少消費者查詢購買途徑的留言。不過，市面上含有該成分而又可直接安心使用的 Volufiline 產品不多，不少用家只可以自行購買原材料DIY。有見及此，The Ordinary 推出了 Volufiline 92%＋Pal‑Isoleucine 1% 精華，每次只需極少用量，已可改善面部凹陷問題，讓用家無需再冒險自行 DIY，也能體驗 Volufiline 所帶來的豐盈功效。
輕鬆重塑立體輪廓
Volufiline 92%＋Pal‑Isoleucine 1% 精華液專為眼底、太陽穴、面頰及法令紋等容易出現凹陷的位置而設，顯著帶來豐盈效果。精準針對因年齡增長引致脂肪自然流失的部位。與市面上其他需要混合使用的 Volufiline 產品不同，因為這款無水精華能把 Volufiline 直接送達肌膚，無需稀釋，使用方法清晰明確。
4月 77折激減優惠
為慶祝 DECIEM 成立 13 週年，品牌將會舉辦年度慶典「The Abnormal Birthday Party」，由即日起至 4月 30 日期間，於所有獨立門市及官方網站均享有 77折 (23% off) 優惠(不包括零售夥伴店內專櫃)。當中包括 The Ordinary 在內的 DECIEM 全線產品。
DECIEM The Abnormal Birthday Party
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