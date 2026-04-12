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生活
出版：2026-Apr-12 16:00
更新：2026-Apr-12 16:00

Mikiki欖球主題嘉年華 12大特色美食攤位/七欖球迷專屬免費啤酒/免費面部彩繪

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Mikiki欖球主題嘉年華 12大特色美食攤位/七欖球迷專屬免費啤酒/免費面部彩繪

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一年一度七人欖球賽即將開鑼，新蒲崗 Mikiki 提早炒熱氣氛，由 4 月 13 日至 19 日舉行「Mikiki 美食嘉年華」，集合特色美食攤位、欖球主題裝置及互動遊戲，並推出免費啤酒、Face Painting 等活動，讓各位球迷們在入場觀賽前，先投入一場集美食與娛樂於一身的熱身派對。

商場變身欖球嘉年華 巨型裝置營造賽事氣氛

為迎接七欖盛事，Mikiki 將商場地下中庭 A 區打造成欖球主題嘉年華場地，設有高逾 4 米的巨型充氣欖球裝置，以及約 3 米高的欖球龍門，營造如同置身球場的氛圍，成為活動焦點打卡位。即使未入場觀賽，亦可率先感受賽事熱烈氣氛。

Mikiki呈獻「美食嘉年華」“Food Carnival” 3

Mikiki「美食嘉年華」

12 大特色美食攤位 外國大熱魚子醬麥樂雞/杜拜朱古力開心果糯米糍/懷舊小食

嘉年華期間設有 12 個特色美食攤位，提供多國小食、創意料理、甜品及啤酒等。當中包括供應德國香腸及生啤的「Das Bier」、主打日式小食的「岩盤牛扒」，以及提供創意料理的「Kai’s Gourmet」，帶來鵝肝小漢堡，以及在外國掀起熱潮的魚子醬配搭小食。「玖拾捌」則主打宇治抹茶甜品，而「小圓之物」則提供多款特色醬香小食。

此外，攤位亦加入港式地道元素，家喻戶曉的「長洲師傅糯米糍」 帶來人氣芒果糯米糍以及近期熱爆的杜拜朱古力開心果糯米糍。而「喜悅 Happiness HK」則會有雞蛋仔，以及手抓餅。「仨心兩意」帶來傳統龍鬚糖、糖蔥餅、充滿童年回憶的叮叮糖、煙韌香甜的傳統糖不甩以及造型趣緻的花塔餅。

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Kai’s Gourmet 鵝肝小漢堡 Mini burgers with Hungarian foie gras and red wine sauce Kai's Gourmet 魚子醬 Caviar Chicken Nuggets Das Bíer 德國餐廳 正宗德國香腸 Authentic German sausages (1) 玖拾捌 Ninety eight 抹茶特飲 Matcha drinks 長洲師傅糯米糍 Cheung Chau Master Glutinous Rice Ball 杜拜朱古力開心果 Dubai chocolate and pistachio mochi 長洲師傅糯米糍 Cheung Chau Master Glutinous Rice Ball 芒果糯米糍 mango mochi 仨心倆意 3H2M 龍鬚糖 dragon’s beard candy 喜悅 Happiness HK 雞蛋仔 Egg waffles

玩互動遊戲贏獎品

由 4 月 17 日至 19 日賽事期間，場內設有欖球互動遊戲區，市民可參與投欖挑戰遊戲，包括考驗準確度及命中率的項目。成功達到指定分數即可獲贈禮品，讓參加者親身體驗欖球運動的樂趣。

球迷專屬 100 支免費啤酒 免費體驗 Face Painting 彩繪 

為吸引球迷參與，商場於 4 月 17 日至 19 日推出限量 100 支免費啤酒活動。The Point 會員只需憑即日七欖門票，完成指定打卡及上載社交平台，即可獲贈啤酒一支。同場亦設有 Face Painting 彩繪服務，球迷憑門票可免費參與，由專業彩繪師設計欖球或支持隊伍圖案，打造個人化應援造型。

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另外，活動期間亦有表演節目，當中 4 月 18 日邀請香港中文大學競技啦啦隊到場演出，為現場增添氣氛。

限量 The Point 會員尊享 4 小時泊車證套裝

商場亦推出 The Point 會員專享「泊車＋美食證」套裝，提供 4 小時泊車優惠，方便自駕人士參與活動，享受集餐飲、娛樂及交通便利於一身的體驗。


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Mikiki 美食嘉年華

日期：4 月 13 日至 19 日

地點：Mikiki 商場地下中庭 A 區（新蒲崗）

欖球互動遊戲及球迷活動：4 月 17 至 19 日


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