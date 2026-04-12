Mikiki欖球主題嘉年華 12大特色美食攤位/七欖球迷專屬免費啤酒/免費面部彩繪

一年一度七人欖球賽即將開鑼，新蒲崗 Mikiki 提早炒熱氣氛，由 4 月 13 日至 19 日舉行「Mikiki 美食嘉年華」，集合特色美食攤位、欖球主題裝置及互動遊戲，並推出免費啤酒、Face Painting 等活動，讓各位球迷們在入場觀賽前，先投入一場集美食與娛樂於一身的熱身派對。

為迎接七欖盛事，Mikiki 將商場地下中庭 A 區打造成欖球主題嘉年華場地，設有高逾 4 米的巨型充氣欖球裝置，以及約 3 米高的欖球龍門，營造如同置身球場的氛圍，成為活動焦點打卡位。即使未入場觀賽，亦可率先感受賽事熱烈氣氛。

12 大特色美食攤位 外國大熱魚子醬麥樂雞/杜拜朱古力開心果糯米糍/懷舊小食

嘉年華期間設有 12 個特色美食攤位，提供多國小食、創意料理、甜品及啤酒等。當中包括供應德國香腸及生啤的「Das Bier」、主打日式小食的「岩盤牛扒」，以及提供創意料理的「Kai’s Gourmet」，帶來鵝肝小漢堡，以及在外國掀起熱潮的魚子醬配搭小食。「玖拾捌」則主打宇治抹茶甜品，而「小圓之物」則提供多款特色醬香小食。

此外，攤位亦加入港式地道元素，家喻戶曉的「長洲師傅糯米糍」 帶來人氣芒果糯米糍以及近期熱爆的杜拜朱古力開心果糯米糍。而「喜悅 Happiness HK」則會有雞蛋仔，以及手抓餅。「仨心兩意」帶來傳統龍鬚糖、糖蔥餅、充滿童年回憶的叮叮糖、煙韌香甜的傳統糖不甩以及造型趣緻的花塔餅。