Mikiki欖球主題嘉年華 12大特色美食攤位/七欖球迷專屬免費啤酒/免費面部彩繪

一年一度七人欖球賽即將開鑼，新蒲崗 Mikiki 提早炒熱氣氛，由 4 月 13 日至 19 日舉行「Mikiki 美食嘉年華」，集合特色美食攤位、欖球主題裝置及互動遊戲，並推出免費啤酒、Face Painting 等活動，讓各位球迷們在入場觀賽前，先投入一場集美食與娛樂於一身的熱身派對。
商場變身欖球嘉年華 巨型裝置營造賽事氣氛
為迎接七欖盛事，Mikiki 將商場地下中庭 A 區打造成欖球主題嘉年華場地，設有高逾 4 米的巨型充氣欖球裝置，以及約 3 米高的欖球龍門，營造如同置身球場的氛圍，成為活動焦點打卡位。即使未入場觀賽，亦可率先感受賽事熱烈氣氛。
12 大特色美食攤位 外國大熱魚子醬麥樂雞/杜拜朱古力開心果糯米糍/懷舊小食
嘉年華期間設有 12 個特色美食攤位，提供多國小食、創意料理、甜品及啤酒等。當中包括供應德國香腸及生啤的「Das Bier」、主打日式小食的「岩盤牛扒」，以及提供創意料理的「Kai’s Gourmet」，帶來鵝肝小漢堡，以及在外國掀起熱潮的魚子醬配搭小食。「玖拾捌」則主打宇治抹茶甜品，而「小圓之物」則提供多款特色醬香小食。
此外，攤位亦加入港式地道元素，家喻戶曉的「長洲師傅糯米糍」 帶來人氣芒果糯米糍以及近期熱爆的杜拜朱古力開心果糯米糍。而「喜悅 Happiness HK」則會有雞蛋仔，以及手抓餅。「仨心兩意」帶來傳統龍鬚糖、糖蔥餅、充滿童年回憶的叮叮糖、煙韌香甜的傳統糖不甩以及造型趣緻的花塔餅。
玩互動遊戲贏獎品
由 4 月 17 日至 19 日賽事期間，場內設有欖球互動遊戲區，市民可參與投欖挑戰遊戲，包括考驗準確度及命中率的項目。成功達到指定分數即可獲贈禮品，讓參加者親身體驗欖球運動的樂趣。
球迷專屬 100 支免費啤酒 免費體驗 Face Painting 彩繪
為吸引球迷參與，商場於 4 月 17 日至 19 日推出限量 100 支免費啤酒活動。The Point 會員只需憑即日七欖門票，完成指定打卡及上載社交平台，即可獲贈啤酒一支。同場亦設有 Face Painting 彩繪服務，球迷憑門票可免費參與，由專業彩繪師設計欖球或支持隊伍圖案，打造個人化應援造型。
另外，活動期間亦有表演節目，當中 4 月 18 日邀請香港中文大學競技啦啦隊到場演出，為現場增添氣氛。
限量 The Point 會員尊享 4 小時泊車證套裝
商場亦推出 The Point 會員專享「泊車＋美食證」套裝，提供 4 小時泊車優惠，方便自駕人士參與活動，享受集餐飲、娛樂及交通便利於一身的體驗。
Mikiki 美食嘉年華
日期：4 月 13 日至 19 日
地點：Mikiki 商場地下中庭 A 區（新蒲崗）
欖球互動遊戲及球迷活動：4 月 17 至 19 日