回南天皮膚易出事？做好 4 大護膚程序問題即減一半 8 件編輯好物推介

回南天皮膚易出事？做好4大護膚程序問題即減一半 8件編輯好物推介

最近天氣開始潮濕，若想在這段時間為皮膚做好全面保養，記得要從保濕、控油、深層清潔這3大要點入手。高濕度的天氣會容易令毛孔阻塞、油脂分泌旺盛，導致痘痘、粉刺、敏感增加，所以大家應在這個時候把護膚品換上質地輕薄的精華、凍膜或凝膠，避免使用過度滋潤的面霜。不過要做到皮膚可以維持水油平衡的重點，大家必須要做好以下 4 個肌膚護理程序及了解潮濕天氣對皮膚的影響，咁就萬無一失！最尾仲有 8 件編輯好物推介。

潮濕天氣對皮膚的影響

潮濕天氣對皮膚的影響

高溫往往伴隨著悶熱空氣，這種天氣很容易令皮膚出現問題。例如出暗瘡、熱疹、暗粒或令毛孔堵塞，這都是潮濕環境下常見出現在皮膚上的問題。 影響1.濕度影響皮膚 空氣中的濕度水分含量會直接影響到皮膚的水分平衡。當濕度高時，皮膚會容易變得油膩，因為多餘的濕氣會令皮脂腺分泌過盛。這可能導致毛孔阻塞和形成暗瘡。另外，高濕度還可能導致皮膚感染和發炎，特別是對於已經有敏感或炎症問題的人。 影響2. 濕氣引發皮膚問題 潮濕天氣容易令皮膚表面滋生細菌，從而導致皮膚感染和出現痕癢等問題。在這種情況下，應避免長時間處於潮濕和悶熱的環境，並保持皮膚乾爽，有助預防皮膚出現問題。

影響3.水分流失 儘管潮濕天氣會讓人感覺皮膚比較潮濕，但其實在冷氣房和在吹風扇的情況低下，也可能導致皮膚水分流失，令皮膚出現乾紋、脫皮等情況。因此，在潮濕天氣下，需要多加為肌膚補充水分，維持皮膚水分平衡。 影響4. 敏感皮膚加劇 潮濕天氣也可能導致空氣中的過敏原增加，如黴菌、花粉等，繼而令皮膚出現過敏反應。敏感皮膚的人群會很容易受到這些過敏原影響，因此在潮濕天氣下應該特別注意避免接觸可能引起過敏的物質，以減少皮膚過敏風險。

潮濕天氣護理皮膚要點1. 深層清潔

潮濕天氣護理皮膚要點 要點 1. 深層清潔 在潮濕天氣下，要特別注意深層清潔的重要性。因為定期為皮膚做好深層清潔，可以清除肌膚上的多餘皮脂和污垢，有助預防毛孔堵塞和痘痘形成，確保皮膚保持清爽和健康。

要點2. 保濕加強皮膚屏障

要點 2. 保濕加強皮膚屏障 很多人誤以為在潮濕天氣下無需為皮膚保濕，但其實這是一個護膚謬誤！因為天氣時冷時熱，肌膚處於不穩定狀態，一時繃緊，一時油脂旺盛。而且紫外線會令肌膚的水份流失得更快，加速衰老，因此要做好保濕步驟，加強肌膚健康屏障。另外，在冬季的乾燥環境下皮膚容易出現水分流失，而春季正是修復肌膚的最佳時間。

要點 3. 使用防曬產品 即使天氣濕潤，也不能忽略防曬。選擇 SPF 30+或更高的防曬產品，並塗抹在面部和其他暴露的皮膚上。這樣可以保護皮膚免受紫外線的損害，同時減低色斑和皺紋形成的風險。

要點4. 避免長時間暴露在潮濕環境中

要點 4. 避免長時間暴露在潮濕環境中 長時間暴露在潮濕環境中，會容易導致皮膚過度潮濕和積聚汗水，從而令皮膚滋生細菌。所以在這個季節期間，應保持室內空氣流通，使用空調或風扇幫助調節室內濕度，以保持環境乾爽。

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