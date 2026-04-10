網上熱話｜網民驚見超開揚公廁 形容為「黐X線設計」大批男士藉此苦呻：無人重視男人私隱！

由細到大都被灌輸要注意個人私隱，要識得保護自己的身體以及其他一切個人資料、財物等。若果人有三急，找到公廁未符合保護私隱的條件，未知你又會否強忍直至找到下個廁所先去呢？早前，有網民分享發現「黐X線設計」的公廁，引來其他網民分享其他開揚廁所，更引發眾人討論男性私隱是否未被重視？

網民：超開揚公廁出面一定睇到 早前，一位網民在Threads上傳一張疑似日本公廁的照片，相中可見幾個尿兜排成一排，與普通男廁無異，惟尿兜旁邊的牆壁有一個蠱惑的中空設計，只要有人站在出面望入去，就可以無阻擋地觀看男士去廁所，難怪發文者形容為「黐X線設計，出面一定睇到你XX」。

網民分享同類型無私隱公廁 眼見上述公廁的設計如此離譜，有網民就紛紛上傳照片，分享西方其他國家及日本的無私隱公廁，可見不少男廁的設計都較為開揚，對於在尿兜如廁的男士來說十分無安全感。

以此證明男性私隱未被重視？ 有網民笑稱這些設計「太有創意性，太豐富了」、「呢個算好閒，20幾歲清潔姐姐直接行埋入男廁清潔都見過」，而亦有網民藉是次男廁的設計表達「唔少人對於男性私隱毫不在乎」的觀點，只因有人直言「我作為女性認為呢個設計係唔ok嘅，不過男性點睇我就唔知啦」，有男士回應「覺得用尿兜好尷尬，同喺街度露出無分別咁」、「好赤裸同埋好尷尬」，令一眾網民高呼「其實男人如廁私隱都好重要的」。