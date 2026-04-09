澳洲旅遊｜塔斯曼尼亞必玩冬日節目 闇黑藝術節/免費光影慶典/威士忌周

塔斯曼尼亞6月至8月正式踏入冬季，隨著氣溫漸降，這座島嶼將搖身一變成為充滿創意與熱情的冬日舞台。從荷伯特的文化盛宴到遍佈全島的燈光節與美酒慶典，處處都散發熱烈氛圍。趁著這個冬天，不妨到塔斯曼尼亞透過藝術、音樂與美酒佳餚深入認識這個澳洲最南端的島嶼！

闇黑藝術節 Dark Mofo 由著名私人藝術博物館Mona主辦，塔斯曼尼亞冬日最具代表性的活動，「闇黑藝術節」將於2026年六月舉行。在這場盛大的冬日慶典中，將會參與神聖的焚燒「惡靈」儀式(Ogoh-Ogoh)以及「冬至盛宴」(Winter Feast)。更不能錯過在午夜舉行的「聖夜音樂會」(Night Mass)，在暗黑光影中感受音樂的洗滌，以及象徵重生的「冬日裸游」，以藝術之火照亮漫長冬夜。

活動日期：2026年 6 月 11 至 22 日 網站：連結

西岸光影體驗 Light Up the West 如果熱愛沉浸式體驗，那麼冬季限定的「Light Up the West」絕對不能錯過。這場盛事將橫跨整個西岸，由Strahan至Queenstown將舉行各式活動、工作坊、市集、燈光匯演和節慶盛事。整個西岸將設有沉浸式光影裝置，將自然景觀與在地創意連結，一邊欣賞當地的現場音樂，一邊漫步塔州街頭，感受當地社群文化，打造出獨一無二的冬季體驗。 活動日期：2026年6月19至28日 網站：連結

免費燈光慶典 Bicheno Beams 曾榮獲2025年塔斯曼尼亞旅遊大獎金獎的「Bicheno Beams」，是喜愛打卡的遊客必到之選！今個冬天，這場免費的燈光慶典將再度於海岸小鎮比奇諾舉行！每晚6時30分，絢麗的雷射燈光會隨着澎湃的音樂節奏劃破夜空，整場演出約15分鐘，視覺震撼力十足，非常適合全家參與！活動更設計了兩套表演主題交替上演，連續兩晚到訪這個小鎮，更能體驗不一樣的光影魅力。

合唱團狂歡節 Festival of Voices 超過二十年歷史的「合唱團狂歡節」，是塔斯曼尼亞最具代表性的冬季音樂盛會。自2005年起，這個節日由原本一群圍火而歌的音樂愛好者，演變成一場為期十天的國際音樂節。從歌舞、古典、喜劇與當代音樂等多元節目，活動致力傳遞歌唱帶來的喜悅與身心健康力量，人人都可參與。此外，活動更注重永續理念，積極推廣減少廢物、節能與低碳，享受音樂同時亦能為地球出一分力。 活動日期：2026年7月3至12日

闖入許可 Permission to Trespass 想深入了解塔斯曼尼亞西北海岸的隱秘角落，「闖入許可」絕對能滿足各位好奇心！這個限定活動將發放「通行證」，讓各位能走進溫耶德(Wynyard)及桌角(Table Cape)一帶平日禁入的私人土地。場內活動非常豐富，包括可以在桌角塔上觀看「Moonlight Stories」光影音樂投影秀、參與黃昏市集、別具風味的長桌晚宴、藝術展覽、在地酒吧合唱團表演及創意工作坊等。 活動日期：2026 年 7月 1至 15 日 網站：連結

塔斯曼尼亞威士忌周 Tasmanian Whisky Week 8月1日至9日期間，塔斯曼尼亞威士忌周將一連九天舉行，超過70間世界級的塔斯曼尼亞威士忌酒廠將參與活動。活動期間，將有一系列酒廠參觀導賞、威士忌大師班以及限量專屬品酒體驗，各位威士忌愛好者將有機會與釀酒師面對面交流，了解每支成品背後的工藝與故事。

活動日期：2026 年8月1至8月9日 網站：連結

貝克街藝術節 Beaker Street Festival 每年八月，貝克街藝術節以科學連結眾人，成千上萬當地及來自世界各地的訪客將齊集此地，以大膽觀念及冒險精神進行深度對話。近十年來，這個節日雲集一眾重量級嘉賓，從諾貝爾獎得主 Brian Schmidt、澳洲太空人 Katherine Bennell-Pegg等，並與多位科學傳播名家同台，打造出一個知識、好奇心與樂趣並存的科學文化嘉年華。 活動日期：2026 年8月6至17日 網站：連結