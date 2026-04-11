Jennie x Ray‑Ban聯名眼鏡分析 未來感/復古風/金屬框/貓眼鏡/亞洲低鼻樑設計

美國眼鏡品牌Ray-Ban，早前宣布韓國女星Jennie，成為品牌的全球代言人，更推出一系列新品太陽眼鏡，並拍下多條廣告宣傳片。這批新品太陽眼鏡近日正式面世，太陽眼鏡以未來派先鋒設計為主軸，當中亦有復古vintage款的平光鏡款，設計經典風格與前衛創新並存。

商業影響力改變市場

作為全球偶像，Jennie獨樹一幟的個人風格，一直引領著全球潮流風向，她2020年開始為韓國潮牌眼鏡Gentle Monster代言，推出首個聯名系列Jentle Home，就締造了2,095億韓圜(約11.09億港元)銷售額，驚人商業價值震驚各大歐美品牌，Ray-Ban找她代言為品牌重新定位，實屬明智。

經典與未來的完美混搭

這次與Ray-Ban合作，Jennie展現她串聯經典傳承與未來先鋒設計的獨到創造力，她說，「很開心能夠與Ray-Ban合作，從一開始就感覺非常自然。對我而言，自信並不張揚，而是來自對自己的舒適感，一種內斂方式表達真我。Ray-Ban 正正具備這種能量，簡潔而富表達力，易於融入日常生活。我喜歡哪些可以每天陪伴、成為情緒一部分的單品，這次合作就是正正如此。」