汪星人都有「公主病」？4 個毛孩被寵壞特徵及 3 個訓練建議

不少狗主把毛孩寵成掌上明珠，事事遷就、照顧周到，但過度呵護會令愛犬反養成「公主病」。其實，狗狗有時就像小朋友，如果主人不設邊界線，稍有不如意狗狗便會「扭計搗蛋」。愛錫寵物是必須的，但當中一要配合適當的規矩和訓練，讓毛孩學會分寸。想知愛犬有沒有「公主病」，那就要看看牠有沒有以下 4 個被寵壞的特徵！

特徵1. 自己爬上飯枱

特徵 1. 自己爬上飯枱 有些狗狗會在人類吃飯的時候，毫不客氣地自己爬上餐桌，完全把自己當成人類。如果主人不分給牠吃，牠甚至會「硬搶」。這代表狗狗已模糊了自己的界線，認為自己與主人平起平坐。

特徵2. 對觸摸感到不耐煩

特徵 2. 對觸摸感到不耐煩 毫無疑問，主人是狗狗最親近的人，但有時摸牠一下，牠卻表現得極不耐煩，甚至會躲起來不讓碰。更嚴重的，甚至會對主人大聲咆哮。這種「只許服侍，不許親近」的態度，是典型被寵壞的表現。

特徵3. 要主人餵食

特徵 3. 要主人餵食 有「公主病」的狗狗，對食物往往特別挑剔，有些甚至要主人親手餵飼才肯進食，否則寧願坐著「絕食抗議」。這種被寵成小孩般的飲食習慣，短期或許覺得可愛，但長遠下來不但影響狗狗健康，也會令主人愈來愈頭痛。

特徵4. 霸佔大床

特徵 4. 霸佔大床 睡覺時一定要爬上主人的床，就算多次被趕下床，也會趁主人不留意時偷偷上去。在狗狗心目中，主人的床就是牠的領地，甚至會霸佔最好位置，讓主人「無處落腳」。

狗狗行為訓練 為了建立和諧人寵關係及改善狗狗的行為，主人可以參考以下3個建議來訓練愛犬，透過規範、邊界感與正向獎勵來改善牠的時間習慣。

狗狗行為訓練 為了建立和諧人寵關係及改善狗狗的行為，主人可以參考以下3個建議來訓練愛犬，透過規範、邊界感與正向獎勵來改善牠的時間習慣。 1. 建立餐桌規矩 建立餐桌規矩能有效杜絕狗狗的搶食行為。飼主應固定時間、以專屬碗盤餵食，讓狗狗清楚知道食物只會在指定時段出現；而在人類用餐時，必須堅決忽視牠們的乞求行為，否則一旦心軟餵食，只會讓狗狗令問題愈來愈嚴重。

2.觸摸與邊界訓練 觸摸與邊界訓練同樣重要。為狗狗安排專屬床仔或休息區，建立清晰生活界線，提升安全感；而撫摸則應作為獎勵，只在狗狗表現良好時給予，讓牠將「被觸摸」與正面情緒連結，從而逐步建立對主人的信任與服從。 3. 正向教育與飲食控制 狗狗的日常飲食應以正餐為主，零食只用作訓練或獎勵良好行為，切忌隨意餵食，否則會削弱教育效果。當狗狗因不滿規矩而吠叫或鬧情緒時，主人應保持冷靜並選擇忽視，待牠安靜下來或以正確方式表達需求，才給予鼓勵，讓狗狗明白「守規矩才有獎勵」。