CONVERSE x MATSUI聯名系列登場 繽紛毛孩插畫點亮日常色彩

CONVERSE聯手日本超人氣藝術家MATSUI推出全新聯名系列！全新 CONVERSE x MATSUI系列以「靈感拍檔」概念出發，透過繽紛配色與俏皮筆觸，將毛孩角色融入鞋履與服飾設計中，即睇詳情。
CONVERSE x MATSUI聯名鞋款
本次 CONVERSE x MATSUI聯名系列，圍繞著經典Chuck 70鞋型展開，將藝術家標誌性的插畫融入復古設計中。系列帶來兩款CHUCK 70聯名鞋型，包括70 高筒鞋款大膽採用了不對稱的撞色設計，打破了傳統帆布鞋的規整感，鞋側點綴聯名插畫圖案，並搭載 ORTHOLITE避震中底，在追求外觀同時兼顧舒適腳感；另一款Chuck 70低筒鞋款延續了經典的條紋橡膠鞋底與質感帆布面料，配以更為柔和、清新的色彩設計，將插畫細節低調地融入其中。兩款鞋型均附帶多組鞋帶，及配有聯名配件袋，自由切換不同的風格。
與此同時，CHUCK TAYLOR ALL STAR LIFT DOUBLE STACK雙層厚底鞋聯名鞋款，亦加入系列之中。雙層厚底設計約5公分，視覺上巧妙拉長腿部比例之餘，更為整體穿搭增添層次感。鞋側飾以MATSUI標誌圖案，搭配耐磨帆布鞋面與輕量泡棉中底，隨附聯名配件袋與多組鞋帶，使整體搭配更多變。
聯名服飾系列
本次聯名亦同步帶來一系列服飾系列，將輕鬆活潑的插畫延展至日常造型。系列涵蓋條紋POLO恤、印花短袖T恤、平織短褲及女款五分褲等多款單品，透過寬鬆版型與多彩搭配，營造自在亮眼的穿著氛圍。條紋POLO恤採用全棉針織面料結合色織條紋設計，並以聯名IP刺繡點綴細節；印花短T恤融入 SORONA涼感紗線，柔軟親膚質感同時帶來清爽穿著體驗；平織短褲透過口袋處的插畫細節設計，增添更多趣味。
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