CONVERSE x MATSUI聯名系列登場 繽紛毛孩插畫點亮日常色彩

CONVERSE x MATSUI聯名鞋款

本次 CONVERSE x MATSUI聯名系列，圍繞著經典Chuck 70鞋型展開，將藝術家標誌性的插畫融入復古設計中。系列帶來兩款CHUCK 70聯名鞋型，包括70 高筒鞋款大膽採用了不對稱的撞色設計，打破了傳統帆布鞋的規整感，鞋側點綴聯名插畫圖案，並搭載 ORTHOLITE避震中底，在追求外觀同時兼顧舒適腳感；另一款Chuck 70低筒鞋款延續了經典的條紋橡膠鞋底與質感帆布面料，配以更為柔和、清新的色彩設計，將插畫細節低調地融入其中。兩款鞋型均附帶多組鞋帶，及配有聯名配件袋，自由切換不同的風格。