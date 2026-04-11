A BATHING APE 再推機能新作　聯手倉石一樹打造 2026 春夏系列

街頭時裝品牌 A BATHING APE® 近年積極拓展機能服路線，繼上季秋冬作品後，再度與日本設計師倉石一樹合作，帶來 2026 春夏全新 BPAW（BAPE® Performance All Weather）系列。今季單品不只有功能，設計師還把城市生活、自然環境與宇宙視角串聯，為喜愛探索的都市人打造一系列可以出街和上班都可以穿的服飾。
系列以 「THE WHOLE EARTH IS ALREADY IN SPACE」 為核心概念，靈感源自建築大師 Buckminster Fuller 提出的「地球就是一艘太空船」想法。設計並非著眼於遙遠星空，而是提醒我們: 即使身處城市，但我們仍是這顆漫遊在星球上的時光旅人。這種視角，正好呼應現代人在步伐急速的生活中，重新思考人與環境的關係。
機能設計回應春夏節奏
相對於上季偏重禦寒與防護，今個系列作品強調輕量、防水、防風與透氣等實用細節，適合氣候多變的日常穿着。從都市到短途戶外活動，都能提供舒適與靈活度，讓機能設計真正融入生活，而非只為極端環境而設。
系列注目亮點
外套系列以三層輕量科技面料為主軸，其中最吸睛的是配上滿版 DIGITAL CAMO DOT 圖案的滑雪鯊魚外套，把品牌最具標誌性的迷彩元素與實用機能結合。另一款滑雪外套則透過經典鯊魚元素，塑造更流線的輪廓；壓軸登場的 ALPHA 硬殼外套則以簡潔剪裁配合高透氣性能，適合應付忽冷忽熱的天氣，功能與外觀同樣取向低調俐落。
鞋履走向城市 × 戶外混合路線
鞋款系列延續實用主義，新登場的 BPAW MANHUNT 以戶外規格重新演繹品牌經典鞋型，強調抓地力與穩定性； BAPE STA™ BPAW 鞋款以 BPAW 專業性能重塑標誌性鞋型； SNOW CLOG STA 採用混合式風格，能應付不同場合的需求。