A BATHING APE 再推機能新作　聯手倉石一樹打造 2026 春夏系列

街頭時裝品牌 A BATHING APE® 近年積極拓展機能服路線，繼上季秋冬作品後，再度與日本設計師倉石一樹合作，帶來 2026 春夏全新 BPAW（BAPE® Performance All Weather）系列。今季單品不只有功能，設計師還把城市生活、自然環境與宇宙視角串聯，為喜愛探索的都市人打造一系列可以出街和上班都可以穿的服飾。

系列以 「THE WHOLE EARTH IS ALREADY IN SPACE」 為核心概念，靈感源自建築大師 Buckminster Fuller 提出的「地球就是一艘太空船」想法。設計並非著眼於遙遠星空，而是提醒我們: 即使身處城市，但我們仍是這顆漫遊在星球上的時光旅人。這種視角，正好呼應現代人在步伐急速的生活中，重新思考人與環境的關係。