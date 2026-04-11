DSE 2026｜芬達自修室限定開放 免費飲芬達食薯片！為考生打打氣

為支持DSE全港考生，「芬達」夥拍多個機構及零售點推出「芬達自修室」！自修室提供溫書及放鬆好去處，免費飲芬達食薯片。同時攜手人氣教育中心凝皓教育多位名師送上備試貼士。同時更於考場及學校附近免費大派超過 6 萬罐「芬達」，即睇詳情！
芬達自修室限定開放
芬達今次夥拍全港最大型的大學生會員網絡Y.X Community，即日起一連三個週五，在紅磡及銅鑼灣設立限定芬達自修室，同時開放位於紅磡的大學生共居公寓Y83，讓學生會員在指定時間內免費入內溫習。
自修室設施齊備，除了基本的無線網絡、獨立充電位及洗手間外，免費備有「芬達」、「珍珍」薯片及考生限定「芬達」DSE 打氣卡。打氣卡包括「高中狀元卡」、「文曲星轉世卡」及「金榜題名卡」等，張張好意頭！
而位於紅磡的Y83空間更備有 Switch 及 PS5 遊戲機，讓考生在緊繃的備試期間可以適當放鬆。同時現場還會有大學生師兄師姐駐場，分享應試心得，即時解答各類疑問。
名師在線支援 凝皓教育送備試貼士
除了實體空間，芬達今次更將支援網絡延伸至網上，邀請了學界人氣補習名師林溢欣YY Lam及其團隊合作。YY Lam 團隊將於芬達的官方社交媒體平台分享 DSE 三大核心科目——中文、英文及數學的備試心得及應試技巧。透過獨家的專家分析，考生可以提升迎戰信心。此外，即日起至 2026 年 4 月 30 日，凝皓教育的學生亦有額外福利。只要前往旗下七間指定分校，即可獲贈一罐冰凍芬達，讓大家在下課後也能即時充電。
全港打氣站派發6萬罐飲品
芬達亦與香港青年協會青年空間攜手，在全港20間青年空間設立DSE打氣站。由即日起至4月17日，考生只需親臨指定地點，即可免費享用飲品。
4月考試期間，芬達的流動打氣站更會出沒於全港多個文憑試試場、學校及圖書館附近，派發超過6萬罐芬達，只要現場讚好芬達香港官方Instagram帳戶，就能即時獲贈「芬達」一罐，部分站點更會加碼附送薯片。
考生專屬優惠
要以最佳狀態迎戰DSE考試，當然需要時刻補充能量！「芬達」特別聯手各大零售點，為DSE 考生推出一系列期間限定優惠。