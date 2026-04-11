DSE 2026｜芬達自修室限定開放 免費飲芬達食薯片！為考生打打氣

為支持DSE全港考生，「芬達」夥拍多個機構及零售點推出「芬達自修室」！自修室提供溫書及放鬆好去處，免費飲芬達食薯片。同時攜手人氣教育中心凝皓教育多位名師送上備試貼士。同時更於考場及學校附近免費大派超過 6 萬罐「芬達」，即睇詳情！

芬達自修室限定開放

芬達今次夥拍全港最大型的大學生會員網絡Y.X Community，即日起一連三個週五，在紅磡及銅鑼灣設立限定芬達自修室，同時開放位於紅磡的大學生共居公寓Y83，讓學生會員在指定時間內免費入內溫習。

自修室設施齊備，除了基本的無線網絡、獨立充電位及洗手間外，免費備有「芬達」、「珍珍」薯片及考生限定「芬達」DSE 打氣卡。打氣卡包括「高中狀元卡」、「文曲星轉世卡」及「金榜題名卡」等，張張好意頭！

而位於紅磡的Y83空間更備有 Switch 及 PS5 遊戲機，讓考生在緊繃的備試期間可以適當放鬆。同時現場還會有大學生師兄師姐駐場，分享應試心得，即時解答各類疑問。