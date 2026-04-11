網上熱話｜港女嬲爆學校SBA功課要睇收費平台指定電影 1原因大鬧「唔合理」

子女的學業是一眾家長關心的事情之一，若果能夠出力幫助子女有更好表現和成績的話，相信大家都十分願意做。不過，部分功課的要求和指引可能未夠清晰，因而令家長感到不解。早前，有港女在Threads上發文，直指姨甥女的SBA功課安排不合理兼不公平，引來大批網民熱烈討論。

港女嬲爆學校SBA功課要睇指定電影 早前，一位港女發文指「姨甥同家姐講話要做SBA功課，要睇《元素大都會》，但我哋一直都冇訂閱Disney+，然後姨甥女就話要訂閱做功課」。據悉，SBA為「校本評核」，每一位準備應考DSE中文科的日校同學都需要面對，其重要性在於老師呈交予考評局的分數會直接按比例加入DSE中文科總分，佔全卷15％。因此想在DSE有更高分數的話，認真做SBA極其重要，亦難怪發文者如此大反應。

1原因大鬧「唔合理」 發文者嬲爆表示「學校而家要求學生做 SBA 要睇指定電影，但套戲只可以喺收費平台（Disney Plus）先睇到，其實係咪假設咗每個學生屋企都有訂閱呢？如果屋企冇、或者負擔唔到，又可以點樣完成份功課？咁咪做唔到「教育人人平等」呢個概念？」，又狠批學校「唔應該因為出咗呢類功課，就變相逼學生用非法途徑去睇電影嚟交功課，呢樣唔合理，亦唔應該係學校應有嘅做法」，嚴厲表示「咁樣安排功課，實際上會令有資源同冇資源嘅學生出現差距，變成有錢就容易做、冇錢就困難，等於將家庭經濟狀況變成學習條件之一，呢個做法並唔公平」。

網民有讚有彈 眼見發文者如此大反應，網民留言就有讚有彈，有人認同道「樓主唔係冇錢俾，亦都唔係唔識搵小鴨￼，而係點解學校要Assume學生有Disney+？￼要學生訂閱，咁係咪會有資助？￼相信呢份功課嘅出發點係好，但係設計課程時就係應該要再嚴謹啲」。亦有人反斥「望到都覺得好麻煩，咁不如講埋：返學讀書點解要買教科書？上家政最後一堂（學生自訂菜式）點解要買餸？上Bio堂劏牛眼點解要買牛眼？上VA堂點解要買畫具、顏料？又唔公平呀？」、「以前讀書SBA要睇7本書咪又係自己俾錢買，冇咪問人借囉」。