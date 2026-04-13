網上熱話｜中二女慘成網騙受害者 損失4位數反被網民轟天真

騙徒手法層出不窮，就算大家再怎樣提防騙子，他們總會發掘到新方法搵食。不過橋唔怕舊，最緊要有人受。早前，一位母親在小紅書發文，直指就讀中二的女兒竟然成為網騙受害者，損失4位數要報警求助，而一眾網民得悉後不但未有留言安慰，反而狠批囡囡「無常識」。

阿媽分享囡囡被騙過程 早前，一位母親在小紅書發文，直指就讀中二的女兒慘成騙案受害人。據悉，有陌生人經由Instagram認識囡囡，「以收購舊版港幣為藉口，說有一個買家想要買我女兒的舊港幣，然後引導我女兒交換WhatsApp」，隨後「讓我女兒首先要先付一筆錢驗證我女兒有能力進行『買賣』」，是十分典型的網上騙案手法。

損失4位數 母親態度正面 母親無奈表示囡囡「分別用自己新年紅包5000港幣現金在線下便利店分別買入蘋果價值5000儲值卡」、「又盜刷我卡買了2200的儲值卡」，而她之所以能及早發現，全靠「刷卡異常被銀行暫時凍結」，令她坦言很「感謝銀行半夜發短訊給我」。事已至此，母親只好淡定處理，「半夜2點我帶女兒去警局報警錄口供，直到4點半才到家休息」，而她的態度亦十分正面，「很坦白說錢是肯定要不回來，只是說不帶她去處理一回，她是不知道後果還懵然不知繼續被對方套路更多錢，希望她能明白這個世界沒有天上掉餡餅的好事，以後腳踏實地好好讀書」。

網民反轟無常識：N年前就有的騙局 母親盼能透過今次經歷令囡囡於錯誤中學習，但一眾網民沒有同樣積極的心態，反而批評囡囡「無常識」，直言「買賣舊貨幣係n年前就有嘅騙局，估唔到今時今日仲用緊」、「仲要有人受」，而母親就現身回應指「我女兒先F2仲好天真以為真係可以賺到錢，後面唔係銀行凍結我張卡，佢仲會繼續俾對方呃更多」。亦有人讚發文的母親明白事理，「換著以前我咁做一定被老母打到X街」、「以前的確實會被打」。