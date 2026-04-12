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出版：2026-Apr-12 18:00
更新：2026-Apr-12 18:00

GATE x Red Bull F1戰車首度登陸K11 MUSEA 必看世界冠軍Max Verstappen巨型頭盔 (附預約連結)

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Joe24
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F1 一級方程式賽車賽事風靡全球，是許多賽車迷的必看賽事之一。418日至24日期間，加密資產交易平台GATEF1車隊Oracle Red Bull Racing將於尖沙咀K11 MUSEA舉辦「Racing the Future：競速未來」展覽。除了首次在港公開展出Oracle Red Bull Racing 2026戰車外，更將車手Max VerstappenIsack Hadjar曾經使用的裝備帶到展覽現場，讓粉絲近距離觀賞。活動免費開放，有興趣的粉絲不妨提前預約入場。

GATE x Red Bull Racing the Future KV

「Racing the Future：競速未來」展覽登陸K11 MUSEA

展出等比例展示車

展覽將會首次在港公開展出Oracle Red Bull Racing 2026拉花的等比例展示車，讓粉絲近距離觀賞象徵著人類機械工程極限的F1戰車。

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Oracle Red Bull Racing 2026 拉花的等比例展示車

必看巨大版傳奇頭盔+車手賽車服

另一焦點必屬四屆世界冠軍Max Verstappen的巨型傳奇頭盔裝置。裝置以Max Verstappen的頭盔為藍本，配合背後無敵維港海景，粉絲必拍！離開前，各位車迷不妨打卡Oracle Red Bull Racing車手Max VerstappenIsack Hadjar使用過的賽車服、手套及裝備，感受和了解車隊的勝利哲學。

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GATE x Red BullRacing the Future：競速未來」展覽

日期：2026418日（週六）至424日（週五）

開放時間：上午10時至晚上10

地點：香港尖沙咀梳士巴利道18K11 MUSEA地下（海旁位置）

免費開放

預約按

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