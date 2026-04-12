高鐵泉州遊｜高鐵4小時直到 梧林傳統村落行程推介 打卡閩南古厝/食惹味薑母鴨/睇木偶戲

高鐵旅遊｜西九高鐵出發｜如果喜歡看歷史古跡，同時又喜歡品嚐美食，一於搭高鐵到福建泉州短途遊！今次帶大家來到位於泉州西南面的梧林傳統村落，這座村落是由華僑返鄉而建，起源於明洪武年間，至今已有逾六百年歷史，更是國家4A級旅遊景區。當地有「華僑建築博物館」的美譽，來到必睇紅磚厝、番仔樓等結合華洋特色的古建築，感受獨有的歷史風情！ 文：heidi 相：周令知 鳴謝：香港中國旅行社，香港中國旅遊協會

打卡閩南特色建築 梧林傳統村落的建築故事，最早可追溯至清末，當年海外華僑返鄉興建住宅，巧妙融入外國建築特色，一座座閩南紅磚大厝就這樣陸續崛起。村內保存了官式古大厝、番仔樓、洋樓等合計136幢建築物，雖然風格各異，但放眼望去，整個村落色調統一，佈局整齊。當中必睇「梧林·記憶」主題僑批館，內裡陳列泛黃舊照與古物，輕鬆了解梧林的僑鄉故事。而建築本身由旅菲華僑斥資興建，外部呈現古羅馬式風格，內部卻保留閩南大厝的傳統空間格局，連鋼筋水泥、硬木建材都從菲律賓運來，匠心獨運。

必食鹹香惹味薑母鴨 薑母鴨源自泉州，遊客來到當然要試！「食泉薑母鴨」是當地老字號，在梧林的分店古色古香，絕對不能錯過！與一般薑母鴨不同，這裡的美味在於獨特烹調手法——選用莆田鴨母搭配老薑炮製，加入秘製醬汁慢煮入味，再轉砂鍋乾煎。掀開蓋子，滿滿薑香撲鼻而來，外皮金黃焦脆，鴨肉軟嫩入味，鹹香惹味，暖胃又滋補。重點是店舖備有真空包裝薑母鴨，可帶回香港與家人朋友分享，實在貼心！

歎茶睇掌中木偶表演 梧林除了古厝可看，文化體驗同樣值得一試。若時間充裕，不妨去欣賞掌中木偶與南音表演，近距離感受泉州非遺文化的魅力。南音曲調婉轉悠揚，古意盎然；掌中木偶演出更見功架，師傅以嫻熟手法同時操控木偶，動作靈活有力，打戲場面尤其精彩，令人看得入神。現場常有互動環節，氣氛熱鬧之餘，更添沉浸感。另外更會配上茗茶及茶點，邊歎福建茶、邊吃傳統糕餅，讓人由視覺、聽覺到味覺，都能一次過感受梧林的文化底蘊。