麥當勞新早餐登場！必試北太平洋狹鱈魚堡/北太平洋狹鱈魚柳精選早晨套餐 McGriddles再次暫別

麥當勞北太平洋狹鱈魚柳系列早晨套餐

麥當勞一向嚴選高品質魚柳，所選的狹鱈魚均來自北太平洋可持續捕撈來源，更獲得海洋管理委員會（MSC）認證，食得安心又環保。今次限時登場的北太平洋狹鱈魚柳系列，分別帶來兩款人氣早餐選擇，包括經典的「北太平洋狹鱈魚堡」及「北太平洋狹鱈魚柳精選早晨套餐」，原塊魚柳裹上特製麵包糠和香脆脆漿炸至金黃酥脆，再以鬆軟長麵包夾著，魚肉鮮嫩多汁，再配上香濃芝士、爽脆生菜及沙律醬，層次豐富！至於「北太平洋狹鱈魚柳精選早晨套餐」則以原塊魚柳配嫩滑炒蛋和香脆薯餅，再加上鬆軟英式鬆餅，飽足又滿足，絕對是早餐首選！麥當勞App更同步推出積分獎賞優惠，用戶可憑分數換取「北太平洋狹鱈魚柳系列套餐減$3」優惠，早餐更可升級配McCafé金獎咖啡，包括加$4可轉McCafé凍即磨黑咖啡，或加$5.5轉成McCafé熱即磨鮮奶咖啡。



另外，人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）亦即將暫別，包括$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐、$37起楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐、$37起楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐及$35起楓糖班戟脆雞漢堡套餐，將於4月11及4月12日（本週六及日）最後登場，粉絲們記得把握最後機會！