塔斯曼尼亞旅遊｜微醺品酒之旅！朝聖澳洲威士忌之父LARK酒吧+絕美葡萄園餐廳

位於澳洲最南端的塔斯曼尼亞，因其清涼氣候及純淨的自然環境，造就當地佳釀無數。根據當地政府及葡萄酒協會指出，當地的葡萄酒產量僅佔澳洲全國總量的1%左右，產值卻佔總價值的4%以上，足見塔斯曼尼亞的酒釀創造極高的市場價值。來到這裡，自然就不要錯過當地的葡萄酒及威士忌，記者就帶大家來到荷伯特(Hobart)附近的葡萄園餐廳及酒吧，展開一場微醺之旅，即睇詳情！ 圖文：Rosina 鳴謝：Tourism Tasmania

絕美酒莊餐廳 Frogmore Creek 從荷伯特市中心出發，只需約15分鐘車程，便能抵達位於煤河谷(Coal River Valley)酒莊區的Frogmore Creek Winery。這座酒莊不僅是當地最有名酒莊之一，其餐廳更曾於2025年塔斯曼尼亞餐飲旅宿業卓越(Hospitality Tasmania Awards for Excellence奪得「年度最佳地區餐廳」獎項！ 走進酒莊，即可看到大片一望無際的葡萄園景觀，這裡屬於冷涼氣候產區，受獨特氣候影響，當地葡萄擁有純淨果香與清新天然的酸度，是種植Pinot Noir及Chardonnay的理想產區。而Frogmore Creek出產的42 Degrees South Pinot Noir，就於去年澳洲黑比諾大賽(2025 Australian Pinot Noir Challenge)中榮獲「2025 Tasmania Trophy」地區大獎。

品嘗農場直送食材 配搭精品葡萄酒 Frogmore Creek除了提供品酒體驗外，園內的餐廳亦不要錯過！餐廳使用農場直送的時令食材，製作摩登澳洲料理。記者必試推介有這道脆皮燒豬腩，豬皮酥脆，肉質軟嫩，表面裹有無花果醬上色，甜而不膩。另外，這裡每一款菜式都會推薦莊園內不同品牌的酒款，除了招牌的Pinot Noir外，這裡生產的氣泡酒亦非常有名，清爽且帶果香，配搭當地的生蠔及扇貝，提升海鮮鮮甜口感。 Frogmore Creek Winery Cellar Door & Restaurant 酒莊營業時間：周三至周一 10:00 – 17:00；周二 10:00 – 16:00

餐廳營業時間：11:30 – 15:00(周二休息)，需事前預約 地址：699 Richmond Road, Cambridge TAS 7170, Australia

塔斯曼尼亞必去酒吧 嘆當地最有名威士忌 在Frogmore Creek享用午餐後，再回到市區轉戰The Still！提到塔斯曼尼亞威士忌，就不得不提「澳洲威士忌之父」Bill Lark。在1839年，塔斯曼尼亞頒布禁止蒸餾法，令塔斯曼尼亞烈酒蒸餾產業停滯。直至90年代初，LARK Distilling創始人Bill Lark推動修改法案，令當地的蒸餾事業再度復甦，而1992年創立的LARK，亦是澳洲第一批合法創立的單一麥芽威士忌酒廠。時至今日，LARK已經成為全球四大蒸餾廠之—，而Bill Lark亦被稱為「澳洲威士忌之父」。 而位於荷伯特市中的The Still，是LARK Distilling旗下的酒吧。酒吧坐落於Argyle Street 30號，前身為歷史悠久的《Mercury》報社印刷室，室內採用深沉的藍色工業風格，營造出成熟低調的氛圍。The Still提供超過150種塔斯曼尼亞的威士忌，不過來到這裡，就當然要細味LARK自家出品的佳釀！

酒吧提供「Curated Whisky Flights」體驗，專業調酒師會講解LARK的品牌故事，同時間根據個人口味度身打造品酒之旅，可以一次過品嘗LARK經典的Classic Cask，以至各種限量珍稀威士忌，即使是威士忌新手，在這裡亦能找到最適合自己口味的威士忌！另外，如果對LARK釀造過程感興趣，離荷伯特半小時車程的Pontville就有LARK的酒廠可以參觀，遊客將觀賞以傳統銅壺蒸餾技術釀造過程，威士忌愛好者定必要到訪一看！ The Still, LARK Whisky Bar 營業時間：周一至周四 15:00 – 22:00；周五至六 12:00 – 23:30；周日12:00 – 22:00

地址：30 Argyle Street, Hobart TAS 7000, Australia