斷捨離必看︱捐GU舊褲即領$30優惠碼 再搶限量再生牛仔布迷你袋

衣櫃裡那條穿了很久、捨不得丟卻又不再穿的GU長褲，現在現在可以讓它有最完美的歸宿！GU一直推崇永續時尚，這次「RE.GU舊衣回收｜Bottoms for bottoms」限時活動，邀請大家一起參與這場綠色轉化旅程。透過RECYCLE(回收再生)、REUSE(再次使用)，並實踐REDUCE(減少浪費)，持續讓地球資源得到更妥善運用。

我們常說「斷捨離」，但舊衣最好的處理方式不是棄置，而是賦予它第二次生命。由即日起至5月10日，只要將不再穿著的任何GU褲款，帶到全港門市內的「舊衣回收箱」，就能輕鬆實踐時裝永續生活。而且還有驚喜獎賞，讓環保也能很有「利」。