斷捨離必看︱捐GU舊褲即領$30優惠碼 再搶限量再生牛仔布迷你袋

衣櫃裡那條穿了很久、捨不得丟卻又不再穿的GU長褲，現在現在可以讓它有最完美的歸宿！GU一直推崇永續時尚，這次「RE.GU舊衣回收｜Bottoms for bottoms」限時活動，邀請大家一起參與這場綠色轉化旅程。透過RECYCLE(回收再生)、REUSE(再次使用)，並實踐REDUCE(減少浪費)，持續讓地球資源得到更妥善運用。
我們常說「斷捨離」，但舊衣最好的處理方式不是棄置，而是賦予它第二次生命。由即日起至5月10日，只要將不再穿著的任何GU褲款，帶到全港門市內的「舊衣回收箱」，就能輕鬆實踐時裝永續生活。而且還有驚喜獎賞，讓環保也能很有「利」。
斷捨離必看︱把舊愛變成永續新時尚
為了鼓勵大家動起來，GU準備了超值回饋，只要捐出褲子，即可獲得現金$30折扣優惠碼，讓大家在添置心儀新裝時更省錢。本次活動最具紀念特色，是GU準備10個限量「牛仔布迷你袋仔」供大家抽獎。這個精緻小袋採用GU明星商品「Barrel Leg Jeans」生產過程中，剩餘的布料回收再造而成。原本可能被浪費的邊角料，經過巧思轉化，變成了極具質感的時尚配件。
想贏取GU現金$30折扣優惠，以及滿載特色與環保意義的「牛仔布迷你袋仔」，參加過程非常簡單，只要翻翻衣櫃，找出不再需要的GU褲子(請先清洗乾淨)，前往鄰近GU門市，投入RE.GU回收箱，完成指定任務，即可領取優惠並參加抽獎。一起穿得漂亮，也活得環保！(活動詳情可詢問店員)