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出版：2026-Apr-12 20:00
更新：2026-Apr-12 20:00

I-DLE演唱會2026登陸全港最大舞台 挑戰啟德主場館(附優先購票攻略)

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I-DLE演唱會2026登陸全港最大舞台 挑戰啟德主場館(附優先購票攻略)

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Neverland(fans暱稱)們等到了，K-Pop大勢女團(G)I-DLE(前稱I-DLE)宣布再度回歸香港，將於6月27及28日帶著全新世巡《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG》震撼登台。這是她們繼2024年8月來港舉行演唱會後，時隔兩年再度訪港開唱，I-DLE將首度踏上香港規模最大的場地——啟德主場館，在5萬人級別的舞台上，展現更加成熟、霸氣的音樂魅力。

 

 

I-DLE這次演出，細節處處體現對香港Neverland的誠意。票價由$799至 $2,499等，就可欣賞一場世界級女團的演唱會。若想近距離與隊長小娟、薇娟、Minnie、雨琦及舒華見面，感受女孩們的能量，購買$2,499 VIP門票絕對是首選。除了可享優先入場資格，還能直擊演出前彩排，更可獲得香港場專屬禮品套裝，讓再次見面回憶更有份量。

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I-DLE演唱會2026︱搶票攻略：三大重要時刻

Neverland如果想確保能順利進場，請記下以下購票時間表，「官方會員優先購」已經於上月27至30日於Berriz登記成為i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員，可於4月21日中午12時至晚上6時，經快達票(HK TICKETING)參與會員優先購票。

「恒生Mastercard優先購」於4月22日中午12時至晚上11時59分，於快達票(HK TICKETING)率先進行。「公開售票」將於4月23日中午12時透過快達票及大麥(Damai)正式發售。fans是否還記得兩年前的尖叫聲？這次在全新場地，讓大家一起見證她們的成長，門票必將引發搶購熱潮，各位Neverland記得set好鬧鐘搶飛，到時啟德見！

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《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN Hong Kong》詳情：

日期：6月27、28日(晚上6時)

地點：啟德主場館

門票：$2,499(VIP)、$1,999、$1,799、$1,599、$1,399、$999、$799

(全場座位，所有購買$2,499門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得香港場專屬禮品一套，並享有優先入場資格。)

訂購及查詢：快達票 / 大麥

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