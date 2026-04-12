I-DLE演唱會2026登陸全港最大舞台 挑戰啟德主場館(附優先購票攻略)

Neverland(fans暱稱)們等到了，K-Pop大勢女團(G)I-DLE(前稱I-DLE)宣布再度回歸香港，將於6月27及28日帶著全新世巡《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG》震撼登台。這是她們繼2024年8月來港舉行演唱會後，時隔兩年再度訪港開唱，I-DLE將首度踏上香港規模最大的場地——啟德主場館，在5萬人級別的舞台上，展現更加成熟、霸氣的音樂魅力。

I-DLE這次演出，細節處處體現對香港Neverland的誠意。票價由$799至 $2,499等，就可欣賞一場世界級女團的演唱會。若想近距離與隊長小娟、薇娟、Minnie、雨琦及舒華見面，感受女孩們的能量，購買$2,499 VIP門票絕對是首選。除了可享優先入場資格，還能直擊演出前彩排，更可獲得香港場專屬禮品套裝，讓再次見面回憶更有份量。