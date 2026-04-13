I-DLE首登啟德主場館！5成員地獄級身材管理秘訣全公開 米妮午後不食/美延靠高纖/雨琦戒碳水

韓國女團大勢女團I-DLE(前稱(G)I-DLE)，宣布將於盛夏6月27、28日登陸香港規模最大的舞台啟德主場館，舉行最新世巡《2026 (G)I-DLE WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG》。這絕對是她們演藝生涯的新里程碑，更是香港Neverland(fans暱稱)期待已久的重逢。為了在5萬人級別的舞台上，展現婀娜舞者身形，I-DLE全員進入魔鬼式排練，fans均好奇她們如何管理身材。

為了在台上展現無死角震撼演出，I-DLE的小娟、薇娟、Minnie、雨琦及舒華等，除了沒日沒夜的舞蹈練習，私下對「身材管理」極致要求，更讓不少 Neverland感嘆女團的背後是超乎常人的自律。究竟這5位魅力四射的女孩，如何在繁忙行程中，依然維持著像CG般的完美線條？讓我們逐一拆解她們的私房瘦身清單。I-DLE展現給世界的美，從來不只是天賦，更是對自我極限的嚴守與挑戰。

I-DLE 田小娟：融入生活的「萬步瘦身法」 作為隊內的靈魂製作人，小娟頭腦與自律同樣精明。她並不追求斷食，而是注重腸道健康，早上第一件事就是喝益生菌，為一天新陳代謝打底。小娟又將減肥融入日常，堅持每天走路回公司，目標雷打不動地設定在10,000步。配合每周3次高強度重力訓練，讓她的身材總能維持在一種富有力量感的精瘦狀態。 瘦身技巧：每天行1萬步、益生菌清腸道、每周3天重力訓練肌肉。

I-DLE 趙美延：高纖高蛋白的「普拉提女神」 擁有「神顏」稱號的美延，其身材管理方式與她的氣質一樣優雅且有韌性。她偏好高纖維與高蛋白的飲食組合，雖然吃得極少，但運動量卻是隊內的爆棚級別。美延特別喜歡約隊友一起去做普拉提(Pilates)與瑜伽。這些運動不只能鍛煉深層肌肉，更能拉長肢體線條。Neverland在舞台上看到她舒展舞蹈時動作優美，全靠日復日的伸展與核心肌肉訓練。 瘦身技巧：普拉提與瑜伽、高纖高蛋白飲食組合。

I-DLE Minnie( 金米妮 ) ：極致的水分與「過午不食」 擁有夢幻聲線的Minnie，在身材管理上走非常傳統路線，就是少進食多運動，她非常看重進食時間，堅持只吃早餐與午餐，晚上6時後絕對謝絕進食。雖然晚餐留白，但 Minnie會在日間攝入驚人白開水，以提升代謝並維持皮膚水潤感。配合輕度的有氧運動，讓她在鏡頭前永遠保持輕盈感。 瘦身技巧：只吃早餐和午餐、晚餐謝絕進食、會進行輕度有氧運動、每天攝入超高水份。

I-DLE 宋雨琦：戒鹹戒碳水的「運動狂熱者」 個性爽朗的雨琦，在舞台上總是有著爆發性能量。為了消除水腫、維持肌肉線條，她的飲食清單中幾乎看不到鹹食與碳水化合物。她採取少食多餐原則，避免血糖大幅波動，更重要是她對運動非常著迷。雨琦堅持每日健身，最令人佩服是，她在高強度的有氧運動後，只休息半小時，便立刻投入高密度舞蹈練習。這種有氧＋舞蹈的雙重運動量夾擊，正是她緊致苗條身形的核心秘訣。 瘦身技巧：盡量不吃鹹的和碳水、少食多餐、堅持每日運動健身、有氧運動後休息半小時繼續排舞。

I-DLE 葉舒華：遵循規律的「均衡養生派」 曾笑言自己愛吃的舒華，在回歸期間瘦身比誰都狠。她嚴格執行「晚上6點後禁食」原則，並徹底杜絕一切油炸食物。舒華不提倡節食，一直遵循一套精密的「均衡飲食餐單」。為了維持體態身體柔韌度，她亦是普拉提的忠實fans。她種規律的作息與運動，讓其保持白皙肌膚，身體線條也變得愈發俐落。 瘦身技巧：避免食用油炸食物、晚上6時後停止進食、遵循均衡飲食餐單、定期進行普拉提訓練。