世界宣明會首度聯乘Mr. Men Little Miss 免費攤位遊戲送主題夾仔 捐款加送貼紙/卡套

英國經典故事書《Mr. Men Little Miss》是許多孩子的最愛讀物。4月25日及26日一連兩日，世界宣明會首次攜手Mr. Men Little Miss舉辦「我要世界走飢餓- Go & Seek！」慈善活動，透過一系列攤位遊戲和藝術工作坊等，為全球多地受飢餓問題影響的家庭籌款。只要完成所有攤位遊戲，訪客即可免費獲贈紀念品及電子證書。周末不妨帶小朋友到場，讓他們以遊戲方式認識飢餓問題。
全球有3.18億人面對嚴重飢餓問題
聯合國世界糧食計劃署估計，全球有3.18億人面對嚴重飢餓問題，當中4100萬人更處於緊急或更差狀態。世界宣明會與其他夥伴合力，推行各種緊急糧食援助工作，包括派發粟米、蕃薯、小豆和在麥等易於種植、成本較低和高營養的食物或種子。宣明會同時推出「糧家村」漫畫系列，透過粟米仔仔、蕃薯薯及小豆豆等角色，讓公眾了解飢餓問題。
免費玩攤位遊戲
宣明會將於鑽石山荷里活廣場舉行「我要世界走飢餓- Go &Seek！」慈善活動，訪客可免費暢玩攤位遊戲，完成所有攤位遊戲更可獲贈「糧家村」夾仔和登記電子證書成為「Hunger Fighter」。家長和小朋友捐出指定金額，更可獲贈紀念品和參與藝術工作坊。活動同時設慈善義賣，訪客可入手 Mr. Men Little Miss 手提袋、摺扇及饑饉T恤等紀念品。
4月內，食客惠顧大家樂指定套餐，亦可獲贈「糧家村」聯乘Mr. Men Little Miss的限定透明打卡相框及限量版立牌等。
費用
項目及紀念品
免費
－成為遊客 - 參與所有攤位遊戲：成指後可獲到「糧家村」夾仔、登記電子證書指為 「Hunger Fighter」
捐款港幣$10/$30
拍照攤位 ：捐款港幣$10 或以上及追蹤宣明會社交媒體，可印出活動專屬 紀念照片完捐款港幣$30 或以上可再獲「糧家村」聯乘 Mr. Men Little Miss 精美限量磁貼相框
捐款港幣$50
－成為「糧家村」村民：扭蛋一次，包含「糧家村」村民角色貼紙及「糧家 村」聯乘 Mr. Men Little Miss 扣針
－參與所有攤位遊戲：成指後可獲到「糧家村」夾仔、登記電子證書指為 「Hunger Fighter」－完成隱藏任務：獲贈「糧家村」聯乘 Mr. Men Little Miss 精美卡套連掛繩
捐款港幣$50 （每個工作 坊）
－面部彩繪工作坊 - 和諧粉彩工作坊
「我要世界走飢餓 ─ Go & Seek！」慈善活動
日期：2026年4月25至26日（星期六、日）
時間： 11am 至 8pm
地點： 荷里活廣場一樓明星廣場(中庭)