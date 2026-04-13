世界宣明會首度聯乘Mr. Men Little Miss 免費攤位遊戲送主題夾仔 捐款加送貼紙/卡套

英國經典故事書《Mr. Men Little Miss》是許多孩子的最愛讀物。4月25日及26日一連兩日，世界宣明會首次攜手Mr. Men Little Miss舉辦「我要世界走飢餓- Go & Seek！」慈善活動，透過一系列攤位遊戲和藝術工作坊等，為全球多地受飢餓問題影響的家庭籌款。只要完成所有攤位遊戲，訪客即可免費獲贈紀念品及電子證書。周末不妨帶小朋友到場，讓他們以遊戲方式認識飢餓問題。

全球有3.18 億人面對嚴重飢餓問題

聯合國世界糧食計劃署估計，全球有3.18億人面對嚴重飢餓問題，當中4100萬人更處於緊急或更差狀態。世界宣明會與其他夥伴合力，推行各種緊急糧食援助工作，包括派發粟米、蕃薯、小豆和在麥等易於種植、成本較低和高營養的食物或種子。宣明會同時推出「糧家村」漫畫系列，透過粟米仔仔、蕃薯薯及小豆豆等角色，讓公眾了解飢餓問題。

免費玩攤位遊戲

宣明會將於鑽石山荷里活廣場舉行「我要世界走飢餓- Go &Seek！」慈善活動，訪客可免費暢玩攤位遊戲，完成所有攤位遊戲更可獲贈「糧家村」夾仔和登記電子證書成為「Hunger Fighter」。家長和小朋友捐出指定金額，更可獲贈紀念品和參與藝術工作坊。活動同時設慈善義賣，訪客可入手 Mr. Men Little Miss 手提袋、摺扇及饑饉T恤等紀念品。