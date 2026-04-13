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生活
出版：2026-Apr-13 15:00
更新：2026-Apr-13 15:00

NB Boy 夏日專屬「NB Citizen」風格　HIT 爆鞋款加持街頭活力造型

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NB Boy 夏日專屬「NB Citizen」風格　HIT 爆鞋款加持街頭活力造型

NB Boy 夏日專屬「NB Citizen」風格　HIT 爆鞋款加持街頭活力造型

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New Balance 一向深受年輕世代喜愛，而 NB Boy 系列自面世以來，迅速成為夏天造型中的人氣之選。差不多踏入夏季，NB Boy 推出全新一系列 TEE 恤設計，透過品牌標誌性的插畫風格，邀請大家成為「 NB Citizen」一份子。今次 NB Boy 系列的宣傳企劃將街頭文化與日常生活自然融合，透過不同場景演繹 系列的夏日節奏。無論在城市漫步、轉換造型風格，或是週末外出放鬆，都能展現輕鬆自在的街頭造型。整體造型更配上兩款備受歡迎的鞋款 740 及 204L，呈現夏日活力氣息。

夏日造型關鍵：NB Boy 圖案 TEE 恤 夏日造型關鍵：NB Boy 圖案 TEE 恤 New Balance NB Boy New Balance NB Boy

夏日造型關鍵：NB Boy 圖案 TEE

作為「NB Citizen」的辨識標誌，NB Boy 每季都會推出不同主題的夏日限定 Graphic Tee，將大膽設計與品牌元素巧妙結合，在用色方面，除了百搭黑、白、灰外，系列亦加入多款清新亮麗夏日色系，好讓潮流愛好者打造不同穿搭造型。系列採用寬鬆Unisex 剪裁設計，不受性別或年齡限制，透過簡單的 mix & match 便可以塑造個人風格，展現最自然的夏日街頭魅力。

女士街頭時尚焦點：204L 流線薄底鞋 女士街頭時尚焦點：204L 流線薄底鞋 女士街頭時尚焦點：204L 流線薄底鞋 女士街頭時尚焦點：204L 流線薄底鞋 女士街頭時尚焦點：204L 流線薄底鞋

女士街頭時尚焦點：204L 流線薄底鞋

主打女性市場的 204L 鞋款，以 New Balance經典復古跑鞋為設計基礎，揉合 1970 年代的修長比例與 2000 年代的運動元素，重新演繹流線鞋身。纖薄鞋型線條俐落，營造出高度辨識度；鞋面則採用多種高質感物料拼接，並以麂皮「N」字標誌作細節點綴，低調中顯精緻。鞋身輕巧易配襯，搭配裙款、短褲、牛仔或休閒服，都可以提升整體造型感，絕對是女生穿搭必備夏日單品。

NB BOY門市購物禮遇: 凡於活動期間，於指定門市 ＊購物滿 HK$1,000 或以上，並同時選購NB Boy 夏日系列 TEE恤乙件，即可獲得限量版NB Boy 環保袋盲盒乙個。 NB BOY門市購物禮遇 活動二︰凡於活動期間，於指定門市 ＊購物滿 HK$2,000或以上， 並選購兩件指定產品，即可獲得限量版NB迷你數碼相機乙個。數量有限，送完即止。 NB BOY門市購物禮遇 活動二︰凡於活動期間，於指定門市 ＊購物滿 HK$2,000或以上， 並選購兩件指定產品，即可獲得限量版NB迷你數碼相機乙個。數量有限，送完即止。

NB BOY門市購物禮遇

由即日起至 4 月 26 日期間，於New Balance銅鑼灣Fashion Walk門市購物滿指定金額、指定產品及數量，有機會享有以下2個活動禮遇：

⚫ 活動一︰凡於活動期間，於指定門市 ＊購物滿 HK$1,000 或以上，並同時選購NB Boy 夏日系列 TEE恤乙件，即可獲得限量版NB Boy 環保袋盲盒乙個。

⚫ 活動二︰凡於活動期間，於指定門市 ＊購物滿 HK$2,000或以上， 並選購兩件指定產品，即可獲得限量版NB迷你數碼相機乙個。數量有限，送完即止。

＊只適用於銅鑼灣Fashion Walk - Grey Store 門市

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