壽司郎聯乘《JOJO 的奇妙冒險 星塵遠征軍》3大主題店打卡位＋限定美食＋限量周邊精品

壽司郎再度出招，今次聯乘日本超人氣動畫《JOJO 的奇妙冒險 星塵遠征軍》，推出期間限定主題企劃！尖沙咀加連威老道店、將軍澳廣場店及荃灣綠楊店三間指定分店率先化身「JOJO打卡戰場」，店內以系列角色為主題打造多個獨特打卡位，粉絲可與經典角色合照留念，重溫動畫中的名場面。此外，全線壽司郎分店亦同步推出多款《JOJO》限定商品及聯乘精品，下文即睇介紹！

壽司郎聯乘菜式將於4月14日起在壽司郎全線分店正式登場，多款聯乘期間限定美食都值得一試，當中包括「長鰭吞拿魚・赤身雙味配辛辣吞拿魚蓉」（港幣$22）及「長鰭吞拿魚・赤身雙味配吞拿魚蓉」（港幣$22），以細緻層次呈現角色的冒險精神；而「鰻魚太卷」（港幣$32）則取材自主角承太郎的經典造型，用味覺重現其俊朗英氣。另外「聯乘飲品套裝」（港幣$79）更以替身驚喜浮現作靈感，以鮮明口感打造出意想不到的驚喜組合。 限定周邊商品方面，推廣期內，凡於全線分店堂食並點選聯乘限定商品，即可獲贈精美周邊乙個（款式隨機）。當中包括聯乘限定插牌（共9款）、貼紙（共7款）及變色杯（共4款），每款設計均以角色造型為主題，收藏價值極高，絕對值得粉絲入手珍藏。

齊集聯乘貼紙換領「聯乘限定變幻襟章」

於推廣期內只要於各分店堂食下單「鰻魚太卷」，並集齊五張隨餐附送之聯乘限定貼紙（不限款式），同時讚好或追蹤香港壽司郎 Facebook 或 Instagram 專頁，即可於任何一間香港壽司郎分店換領動畫「『JOJO 的奇妙冒險 星塵遠征軍』聯乘限定變幻襟章」乙個（共 7 款，款式隨機）。

這款聯乘限定變幻襟章設計以各角色的鮮艷代表色為主調，配以JOJO字樣，完美展現 JOJO世界的獨特藝術風格。只需輕輕上下擺動襟章，角色背後的替身即會變幻浮現，瞬間發動超強戰鬥姿態！活動將分為前後兩彈進行，讓粉絲分階段集齊最強陣容：