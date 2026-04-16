從陰天到室內都要防曬？8 個常見防曬迷思全面解析

夏天將近，大家一定要幫皮膚做足防曬工作！因為大部分都市人，可能會覺得這個步驟可有可無，又或者以為簡單在面上隨便一捈便可以，但其實背後有好多細節要注意！如果做唔好防曬程序，除了令皮膚曬黑之外，肌膚亦會加速老化、出現其他色斑、甚至膚質變差。而以下 8 個最常見的防曬迷思，就可以解答大家對防曬的疑問，唔知大家有沒有用錯方法呢？

防曬迷思1. 陰天/下雨天= 不用防曬

防曬迷思 1. 陰天 / 下雨天 = 不用防曬 不少人以為只有在陽光猛烈的日子才需要防曬，但事實上，即使天氣陰沉或下雨，紫外線仍然存在，特別是 UVA，它能夠穿透雲層，長時間累積下來，會加速皮膚老化並影響膚色均勻度。因此，即使沒有明顯「曬傷」感覺，肌膚其實仍然承受著看不見的傷害，防曬並不應只取決於天氣狀況。

防曬迷思 2：長時間在室內= 不用防曬

防曬迷思 2 ：長時間在室內 = 不用防曬 不少人認為只要不外出，防曬便可省略，但事實上，紫外線中的 UVA 具備高度穿透力，即使隔著玻璃，仍可影響肌膚。就連辦公室內的自然光，都會對皮膚造成影響。這類傷害未必即時顯現，但會隨時間累積，逐漸反映在膚色暗沉、細紋增加及彈性下降等問題上，因此，室內活動同樣不宜忽略防曬的重要性。

防曬迷思 3：防曬系數越高 = 防護效果越好

防曬迷思 3 ：防曬系數越高 = 防護效果越好 許多人在選購防曬產品時，往往只關注 SPF 數值的高低，認為數字越大就代表防護力越全面。然而，高防曬度數並不等於適合所有人，對於油性或容易長痘的膚質來說，質地較厚重的高系數防曬，反而會增加出油與毛孔阻塞的風險。防曬系數 SPF30 和 PA+ 的防曬產品就已足夠應付日常生活中的紫外線。

防曬迷思 4：底妝產品含 SPF = 取代防曬產品

防曬迷思 4 ：底妝產品含 SPF = 取代防曬產品 不少粉底、氣墊或妝前產品皆標示含有防曬系數，令部分人誤以為化妝同時已完成防曬步驟。不過，實際化妝時所使用的份量，遠遠未達到防曬測試所需的標準。我們很難估計當天的紫外線對肌膚有多大影響，但大家亦不可以完全依賴底妝中的防曬成份，而不使用獨立防曬乳液。

防曬迷思 5：防曬擦得越厚 = 皮膚越安全

防曬迷思 5 ：防曬擦得越厚 = 皮膚越安全 有人為了加強防護，會一次塗抹大量防曬產品，但防曬效果並非隨厚度成正比。過量塗抹不但無法顯著提升防護力，反而會影響皮膚正常代謝，增加悶焗感、粉刺或敏感反應的風險。相比之下，均勻塗抹建議用量，並隨活動時間適時補擦，才是更合適的做法。

防曬迷思 6：所有防曬產品使用後都需要卸妝

防曬迷思 6 ：所有防曬產品使用後都需要卸妝 塗抹防曬後是否需要卸妝，常令不少人感到困惑。事實上，這取決於防曬產品的類型與配方。一般沒有標示防水、防汗功能的日常防曬，通常可透過潔面產品處理；但若屬於物理性防曬，或具備潤色、持妝等特性，如果清潔得不徹底，殘留物會可能造成毛孔阻塞，影響膚況穩定。

防曬迷思 7：防曬噴霧比防曬乳更方便又安全

防曬迷思 7 ：防曬噴霧比防曬乳更方便又安全 防曬噴霧因補擦方便而受到不少人青睞，但實際使用時仍需留意潛在風險。噴灑過程中容易吸入細微顆粒，也可能因噴灑不均而影響防護效果，加上部分產品具易燃性，使用環境與方式皆需謹慎。如果過度依賴噴霧型防曬，反而無法達到理想的防護標準。

防曬迷思 8：防曬一定要等 15 至 30 分鐘才生效

防曬迷思 8 ：防曬一定要等 15 至 30 分鐘才生效 過去普遍認為，防曬需提前一段時間使用才會發揮效果，但近年研究指出，防曬產品在塗抹於皮膚後便會開始形成防護。不過，若後續需要上妝，大家可稍作等待，讓防曬於肌膚表面成膜才上妝，這能有助令妝容更貼服，也可避免影響防曬層的完整性。

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