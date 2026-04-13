周末好去處｜啟德零售館七欖盛會4.17登場 啤酒雞尾酒買一送一/買滿$300送$50餐飲券

運動盛事七人欖球賽即將於4月17日開賽。4月17至19日賽事期間，啟德零售館推出「啟德零售館七欖盛會 — 美食音樂・狂熱派對」。商場攜手超過20間食肆推出各項餐飲和購物優惠，當中包括啤酒及雞尾酒買一送一及七欖主題套餐等。即日起，顧客可以免費登記「啟德體育園之友」會員，消費滿$300即可換領$50餐飲券，掃貨後即刻吃美食。

啤酒雞尾酒買一送一 設欖球賽套餐 4月17日至19日期間，啟德零售館聯同多間食肆推出各種七欖限定優惠，涵蓋 GoNuts、Grove、La Baia、餓虎藏龍餐廳及酒吧、PHI Coffee & Pancake等餐廳，推出啤酒及雞尾酒買一送一優惠和欖球賽套餐等優惠。DJ Musea更於指定時段現身，帶來熱血沸騰的音樂派對，配合現場的多個美食攤位，讓觀眾盡情大飽耳福和口福。

入手七欖限定IP精品 多個主題市集攤位和限定店限時登場。球迷可在Warmies限定店入手全港首度推出的欖球造型毛公仔；日本最大室內遊樂園品牌JOYPOLIS SPORTS Hong Kong及本地品牌 StayDreaming同步推出特色IP精品。

滿額即送 餐飲/優惠券 即日起至4月19日，顧客可免費登記成為「啟德體育園之友」會員，享受多重優惠。當中包括消費滿$300，即可換領$50「美食海灣」美食餐飲券，以及掃描啟德零售館內指定二維碼，有機會領取$100購物優惠券，於園內指定商戶消費滿$900，即享$100折扣。

啟德零售館七欖盛會 日期：2026年4月17至19日（星期五至日） 地點：啟德體育園啟德零售館2，G樓 時間 : 中午12時至晚上10時 活動概覽： • DJ音樂派對 • 派對美食攤位，包括意大利手工雪糕、爆谷與飲品等 • 特色市集攤位，包活臉部彩繪、欖球運動主題及香港特色商品 • 餐飲優惠及主題美食 免費入場