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生活
出版：2026-Apr-13 17:00
更新：2026-Apr-13 17:00

周末好去處｜啟德零售館七欖盛會4.17登場 啤酒雞尾酒買一送一/買滿$300送$50餐飲券

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運動盛事七人欖球賽即將於417日開賽。4月17至19日賽事期間，啟德零售館推出「啟德零售館七欖盛會 — 美食音樂・狂熱派對」。商場攜手超過20間食肆推出各項餐飲和購物優惠，當中包括啤酒及雞尾酒買一送一及七欖主題套餐等。即日起，顧客可以免費登記「啟德體育園之友」會員，消費滿$300即可換領$50餐飲券，掃貨後即刻吃美食。

啟德零售館七欖盛會 — 美食音樂・狂熱派對

啟德零售館推出「啟德零售館七欖盛會 — 美食音樂・狂熱派對」。

啤酒雞尾酒買一送一 設欖球賽套餐

417日至19日期間，啟德零售館聯同多間食肆推出各種七欖限定優惠，涵蓋 GoNutsGroveLa Baia、餓虎藏龍餐廳及酒吧、PHI Coffee & Pancake等餐廳，推出啤酒及雞尾酒買一送一優惠和欖球賽套餐等優惠。DJ Musea更於指定時段現身，帶來熱血沸騰的音樂派對，配合現場的多個美食攤位，讓觀眾盡情大飽耳福和口福。

DAYVI Gelateria 指定下午茶餐7折優惠 (1) JOMO 特調雞尾酒買一送一優惠 (2) GoNuts 欖球賽特別菜式 (1) Grove 欖球賽特別菜式 (3) Grove 欖球賽套餐 (1) PHI Coffee & Pancake 黃金比例‧原味梳乎厘$70 (原價$98) La Baia 啤酒及雞尾酒買一送一優惠 (1) The Pantry Club 憑當日7人欖球賽入場券可享有指定啤酒買1送1優惠 (只限外賣) 餓虎藏龍餐廳及酒吧 欖球賽特別套餐 (2) 牛角J 凡惠顧指定全日套餐加配可口可樂，即獲贈 Hong Kong Sevens x Coca Cola 限量版冰感毛巾乙條 (1)

入手七欖限定IP精品

多個主題市集攤位和限定店限時登場。球迷可在Warmies限定店入手全港首度推出的欖球造型毛公仔；日本最大室內遊樂園品牌JOYPOLIS SPORTS Hong Kong及本地品牌 StayDreaming同步推出特色IP精品。

SONIC 速乾毛巾 SONIC Quick Dry Towel (1) SONIC 水杯連飲管 SONIC Water Bottle with Straw Silva Artis 運動快乾毛巾 Sports Quick Dry Towel Warmies® Boba 香港限定系列 (1) Warmies® Rugby Ball 全港首度推出欖球造型毛公仔於啟德零售館獨家發售

滿額即送餐飲/優惠券

即日起至419日，顧客可免費登記成為「啟德體育園之友」會員，享受多重優惠。當中包括消費滿$300，即可換領$50「美食海灣」美食餐飲券，以及掃描啟德零售館內指定二維碼，有機會領取$100購物優惠券，於園內指定商戶消費滿$900，即享$100折扣。

消費即賞港幣$50「美食海灣」餐飲優惠券

消費即賞港幣$50「美食海灣」餐飲優惠券

啟德零售館七欖盛會

日期：2026年4月17至19日（星期五至日）

地點：啟德體育園啟德零售館2，G樓

時間 : 中午12時至晚上10時

活動概覽：

• DJ音樂派對

• 派對美食攤位，包括意大利手工雪糕、爆谷與飲品等

• 特色市集攤位，包活臉部彩繪、欖球運動主題及香港特色商品

• 餐飲優惠及主題美食

免費入場

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