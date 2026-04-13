全港戲院日2026｜全港睇戲劃一$30 限定快閃一日！一文睇參與戲院+預售日期

一眾戲迷最期待的戲院日終於回歸！香港戲院商會正式宣布，深受歡迎的「全港戲院日」將於2026年4月25日再度舉行。屆時全港各大院線將聯手劃一票價$30，無論是最新上映大片、或是平日票價昂貴的特殊影院，全日所有場次票價均為$30！絕對值得大家記低日子準時搶飛，即睇詳情！

香港戲院商會宣布，「全港戲院日2026」將於2026年4月25日舉行，當日全港戲院，包括MCL、百老匯、英皇、UA等主要院線，全日票價劃一港幣$30，包場及特備節目除外。另外，其餘所有戲院優惠、贈券及長者/小童/學生優惠當日暫停，長者首場優惠若低於$30則維持不變。



適用於全港商業戲院包括：

星達院線│百老匯院線│CGV Cinema│華懋電影院│影藝戲院│Cinema City│英皇戲院│高先電影院│Lumen Cinema│寶石戲院│MCL院線│新寶院線│新光黃埔│(貴賓院適用, 當日貴賓院將不提供餐飲)(排名不分先後，以英文字母順序排列 )