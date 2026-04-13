百佳網購新玩法︱「落佳拎」服務升級過萬產品1小時取貨！玩遊戲再贏 $5,000禮券！

香港人生活節奏快，買嘢最怕就是等。「百佳超級市場」知道大家心聲，近日宣布全面升級PNS網購「落佳拎」店取服務，不論半夜想補貨，還是收工順路拎件，現在只要一App 在手，過萬款產品隨你選，讓大家的購物體驗更靈活更爽」。此外，「百佳」推出線上遊戲「佳店地理王」，邀請全民挑戰贏取$5,000網購獎金等豐富獎品。
PNS 網購過萬款產品最快1小時到手
這次「百佳」升級最亮眼的莫過於貨品選擇。除了基本的糧油雜貨，現在連母嬰用品、銀髮族護理、寵物糧食及個人美容等，PNS網購獨家產品都能一併買齊。
最貼心是，取貨門市已擴展至全港超過200間。只要訂單滿$100即可免運費使用「落佳拎」服務，最快1小時就能到樓下百佳拎走戰利品，徹底解決在家空等快遞的煩惱。現在線上線下優惠同步，大家可以搶先在網上鎖定限量贈品，不用去店舖人擠人，輕鬆賺盡好禮。
全民挑戰尋找「百便星」贏$5,000獎金
買得開心，亦要玩得盡興！「百佳」推出全新線上小遊戲「佳店地理王」，誠邀各位「佳坊」來幫忙。由即日起至5月7日，易賞錢會員無需消費，即可登入PNS網購或App無限次挑戰。玩家只需根據相片線索，猜出可愛拍檔「百便星」隱身在哪一間「百佳」分店。累積最高分的頭30名玩家，有機會贏得高達$5,000的PNS網購電子禮券！獎品超過$13,000，快來一展你的地理實力，助「佳蛋仔」尋回拍檔。
推廣期內最高分頭30名玩家可贏走豐富獎品：
第一名大獎：$5,000 PNS網購電子禮券
第二名獎品：飛利浦 電風筒 BHD628 (價值$1,298)
第三名獎品：$1,000 PNS網購電子禮券
第四名獎品：BRUNO 多功能手持攪拌棒2 灰藍色 (價值$498)
第五名獎品：BRUNO 多功能迷你電飯煲 粉紅色 (價值$398)
第六至三十名獎品：$200 PNS網購 電子禮券
立即挑戰：PNS網購
新客獨家首單即減$20優惠碼
如果還沒體驗過PNS網購的便利，現在就是好時機！由即日起至6月30日，新客首次下單滿 $100，輸入優惠碼【CNC26】即可全單現減$20。此外，4月下旬百佳還會舉辦街頭驚喜活動，屆時會有互動遊戲送獎品，讓大家親身體驗「落佳拎」的便利。記得密切留意百佳Facebook及Instagram的最新動態，別錯過任何驚喜。