百佳網購新玩法︱「落佳拎」服務升級過萬產品1小時取貨！玩遊戲再贏 $5,000禮券！

香港人生活節奏快，買嘢最怕就是等。「百佳超級市場」知道大家心聲，近日宣布全面升級PNS網購「落佳拎」店取服務，不論半夜想補貨，還是收工順路拎件，現在只要一App 在手，過萬款產品隨你選，讓大家的購物體驗更靈活更爽」。此外，「百佳」推出線上遊戲「佳店地理王」，邀請全民挑戰贏取$5,000網購獎金等豐富獎品。

PNS 網購過萬款產品最快 1 小時到手

這次「百佳」升級最亮眼的莫過於貨品選擇。除了基本的糧油雜貨，現在連母嬰用品、銀髮族護理、寵物糧食及個人美容等，PNS網購獨家產品都能一併買齊。