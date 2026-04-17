別再誤解狗狗！原來主人一直都 Get 錯 4 個經常被誤解的古怪行為

不少狗主都遇過這種情況，像是明明每天都跟毛孩一起相處，但牠們有些行為就是怎樣想都想不通。其實，狗狗看似古怪的舉動，背後往往都有清楚的情緒和本能原因。以下 4 個常見行為，主人們可能一直都「會錯意」了。

第 1 種：拿着美食興奮地跳躍 有時把零食遞到狗狗面前，但牠不會即時進食，而是在食物前跳來跳去，甚至做出像在挑釁的動作。很多主人都會以為牠不想吃，或者只是在討玩。但其實，這是狗狗的「豐收之舞」。當牠感到安心、開心，又對眼前美食充滿期待時，就會用行動表達興奮情緒，等開心夠了才慢慢享用。這時千萬別因為牠未即時進食而把零食收走，否則反而會讓牠困惑。

第 2 種：會聞主人的尷尬部位 不少人都一定試過，被狗狗「突襲」嗅聞尷尬部位的經驗，特別在蹲下親近牠們的時候發生。很多人第一反應會覺得狗狗沒禮貌，甚至行為怪異。但對狗狗來說，這其實是最直接的「認人方式」。那個位置集中了各人類的獨特氣味資訊，就等於人類的名片。這個動作更像是在跟大家「打招呼」，就如人類見面時握手一樣，是一種再普通不過的社交行為。

第 3 種：吹毛時張嘴「咬風」 幫狗狗洗澡後吹毛，有些牠會不斷搖頭，甚至張嘴對着吹風機吹出的風「反擊」。不少主人以為牠是在玩，其實事實剛好相反。對大多數狗狗來說，吹風機的聲音和強風都會令牠們感到不自在舒服，甚至帶來壓力。當牠們張嘴咬風，往往是緊張或防禦的反應，而不是享受。所以主人下次再幫狗狗吹毛時，記得要降低風力、保持距離，並留意愛犬的反應。

第 4 種：叼着食物回窩吃 有些狗狗接過食物後，總喜歡先叼走，然後回到自己窩裡或角落才慢慢進食，這情況會讓主人誤以為牠怕被搶食，或太護食。但其實，這像是一種狗狗進食的「儀式感」。對牠們來說，在熟悉、安全的地方吃東西，會更有安全感，就像人類把外賣拿到餐桌才放心吃一樣。這只是牠對進食環境的偏好，未必和競爭或防衛有關。

只要多理解狗狗行為背後的原因，很多看似麻煩的小事，其實都能迎刃而解。下次再遇到這些情況，不妨換個角度看，那好讓主人和毛孩之間能相處得更輕鬆。