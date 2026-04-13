紫色關注組｜港女至愛Le Creuset推全新花型餐具 必搶超靚粉紫色系！

港女注重品味，至愛的法國高級廚具品牌Le Creuset最新推出超靚「Flower系列」廚具及餐具，優雅的花瓣造型加上柔和色系，搶攻女人芳心，當中的粉紅和粉紫色一定成為女人的獵物！

Le Creuset新推出「Flower系列」廚具及餐具，搶攻女人心。

四款色系花瓣形狀鑄鐵鍋 先講Le Creuset經典的鑄鐵鍋，今次大玩花型設計，鍋蓋線條用上多層花瓣形狀雕塑，增強立體感。一系列有四款色系：Berry、Bluebell Purple、Shell Pink 及White，作為紫色關注組的記者當然對紫色鑄鐵鍋投以一對心心眼啦！「Flower系列」琺瑯鑄鐵鍋一貫具備均勻傳熱及耐熱特點，重身的鍋蓋亦有助防止蒸氣溜走，能保存食物的原汁原味，而且又可放入焗爐進行鹹甜烘焙。

非洲菊花瓣陶瓷碗碟 至於陶瓷碗碟產品就以精緻的非洲菊花瓣浮雕作為設計靈感，結合工藝美感與日常實用性。整個系列有三款尺寸的餐碟及兩款容量的餐碗，柔和色調分別有 Cotton、Camomille、Pêche，風格清新輕鬆，適合盛載甜點或日常料理，予人療癒與愉悅感。

銀蓮花花瓣陶瓷杯 另一系列陶瓷杯及陶瓷碗4件裝以銀蓮花花瓣作造型，配襯Chiffon Pink, Coastal Blue, Pêche 及Bluebell Purple四款柔和色系，令人感覺溫馨窩心。

趣緻派鳥＋蛋杯 喜歡製作焗批的港女應該會愛上派鳥新產品，綴上可愛的兔子與鴨子造型，派鳥在烘焙派點時幫助排出蒸氣，保持派皮完整酥香。還有趣緻的蛋杯，不單具備防燙及固定功能，亦可放入焗爐，烘焗蛋料理或小型糕點，十分實用又帶來趣味。

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