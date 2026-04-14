香港學生揚威國際！ 聯校代表團奪1金4銀 張煊昌小學以八段錦結合AI技術奪金

香港學生再次揚名國際。香港聯校代表團「Young Talent Group」近日於第51屆「瑞士日內瓦國際發明展」勇奪1金4銀1銅，成績斐然。香港中文大學校友會聯會張煊昌學校以八段錦結合AI骨骼點偵測技術奪得金獎，肯定香港學生的STEAM及AI能力。

香港聯校代表團「Young Talent Group」近日於第51屆「瑞士日內瓦國際發明展」勇奪多個獎牌。

小學生研 「八段錦動作改良系統」奪金 聯校代表團由港瑞創科發明協會 (HKSIIA) 、 科技公司iREd與教育機構PRISTER籌辦，隊伍成員來自多間學校，包括香港中文大學校友會聯會張煊昌學校、英華書院及中華基督教會銘賢書院等。香港中文大學校友會聯會張煊昌學校團隊作品「八段錦動作改良系統」，融合八段錦和AI骨骼點偵測技術，可以即時分析並提出改善建議，修正動作。評審團隊認為作品是極具創意，有效將技術應用與文化傳承的結合，成功摘下金獎殊榮。

另外，英華書院針對全球暖化、海平面上升的問題，透過機械工程與資訊科技打造智慧系統「自動部署防洪系統」，當水位上升至危險水位時，系統將會啟動自動部署屏障。中華基督教會銘賢書院團隊特別為長者設計非電子和低成本的「VOC 感測膠布」，只須5秒即可偵測傷口的感染風險並設變色提示，患者可利用AI APP分析風險級別，簡化護理流程並提高預警準確度。