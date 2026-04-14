華御結$16泰式飯糰限時搶！水門雞/冬陰功口味登場 胡慧沖都讚「泰和味」

泰國菜控注意！「華御結」大玩破格，首度將泰國地道風味融入和式御結中，推出期間限定「泰和味」系列！連旅泰達人胡慧沖都大讚口味夠「Aroi」(地道)，每啖美味均滿載靈魂醬汁，令嘗者一秒飛到曼谷街頭。

「泰和味」系列必試三大亮點美食，包括「經典水門雞」御結，嫩滑雞肉配上香軟油飯，靈魂在於那抹酸甜醒胃的特製醬汁，完全還原水門雞精髓；「冬陰功蝦」御結，一口咬下時，酸、辣、甜、鹹、鮮五味交織，蝦肉爽口彈牙，辛香味十足；「泰式香葉肉碎」御結，鹹香微辣的肉碎極之惹味，細節位在於香草層次豐富，是伴飯的不二之選。除了御結，還有濃郁椰香的泰式椰子雞湯，以及清新開胃的金柚蝦沙律杯，湊成一套完美泰式午餐！