華御結$16泰式飯糰限時搶！水門雞/冬陰功口味登場 胡慧沖都讚「泰和味」

泰國菜控注意！「華御結」大玩破格，首度將泰國地道風味融入和式御結中，推出期間限定「泰和味」系列！連旅泰達人胡慧沖都大讚口味夠「Aroi」(地道)，每啖美味均滿載靈魂醬汁，令嘗者一秒飛到曼谷街頭。
「泰和味」系列必試三大亮點美食，包括「經典水門雞」御結，嫩滑雞肉配上香軟油飯，靈魂在於那抹酸甜醒胃的特製醬汁，完全還原水門雞精髓；「冬陰功蝦」御結，一口咬下時，酸、辣、甜、鹹、鮮五味交織，蝦肉爽口彈牙，辛香味十足；「泰式香葉肉碎」御結，鹹香微辣的肉碎極之惹味，細節位在於香草層次豐富，是伴飯的不二之選。除了御結，還有濃郁椰香的泰式椰子雞湯，以及清新開胃的金柚蝦沙律杯，湊成一套完美泰式午餐！
慳錢攻略︱今日限定$16試食價必搶！
震憾福利來了！必試三大今日限定，3款全新泰式御結：經典水門雞、冬陰功蝦、泰式香葉肉碎，全部只需$16試食價！平時食開飯糰的朋友，今日絕對要準時出發，試勻「泰和味」系列帶來的味覺衝擊！
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想長食長有嗎？由即日起至5月20日，華御結推出超值禮券$96/6張，平均每件$16，超划算！湯品禮券則$99 /5張。App會員福利消費滿$40即獲1個印花，儲滿7個印花，即可免費換領御結1件。活動限時，快點趁今日$16優惠價去就近分店，感受這場「泰」好味味覺旅行吧。
查詢：華御結