貓咪突然反常不是無原因？5 個行為或在提醒你要提高警覺

貓咪一向被視為感官敏銳、直覺強烈的動物。不少人相信，貓咪第六感超強，牠們能察覺到人類忽略的細微變化，甚至在危險發生前，透過行為發出「提示」！網絡上亦經常看到很多影片拍到危險發生前一刻，貓咪會做出「異常行為」來用盡方法逃走，及告知人類要注意/離開。而以下 5 個貓咪異常行為，就是牠們向大家發出的預警信號，希望能夠給予提示，唔知大有沒有遇見過？

若大家在深夜或偏遠地方，見到街貓突然攔路，甚至咬住褲腳不放，彷彿刻意阻止人前行。有機會是貓咪察覺前方潛在危險，例如見到可疑人物或知道當前面環境不安全，因此想阻人繼續前行。

當貓咪在家中突然對着大門、廚房或某個角落持續嚎叫，並不停抓門、徘徊不安，主人便要提高警覺。由於貓咪的嗅覺和聽覺遠比人類敏銳，牠們或會率先察覺到煤氣洩漏的氣味、電線短路的細微聲響，甚至門外出現陌生動靜。若遇到這類異常反應，主人不妨多加留意，檢查家中電器及燃氣安全，總比掉以輕心來得安心。

有些貓咪平日在家淡定自若，但突然間在短時間內變得極度焦躁，不斷躲進床底、抽屜，甚至拼命想衝出門外，這可能跟自然災害有關聯，例如地震。因為牠們對地震和環境變化產生的次聲波、地磁異常特別敏感。網上亦經常看到不少影片，都能拍下貓咪在塌牆或意外發生前，往往會提早進入警戒狀態，繼而迅速遠離危險位置。

如果突然有貓咪站在路中央阻擋去路，有可能牠想告知大家，前方路況存在異常，例如發生塌方、交通事故，甚至其他不可預測的狀況。雖然聽來略帶神秘色彩，但也提醒駕駛者，在視線不佳的情況下，放慢腳步本身就是一種理性選擇。

信號 5. 不停「洗臉」

貓咪的毛髮容易產生靜電，對周遭環境中電荷變化特別敏感。當雷雨或風暴即將來臨時，氣壓會突然下降，空氣中的電荷分布亦隨之改變，令貓咪感到皮膚不適。因此，有些貓咪會開始頻繁做出「洗臉」動作，藉此減少靜電帶來的不舒服，或主動尋找較安全、隱蔽的地方躲避天氣變化。

專家角度：敏銳感官，而非神秘預言 從科學角度來看，學界對「動物預警能力」仍存爭議，但普遍認同貓咪在感官上確實具備優勢。牠們的聽覺可接收高於人類範圍的聲頻，嗅覺亦能分辨極低濃度的氣味變化，令牠們在環境異常出現時更容易察覺不對勁。