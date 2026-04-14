《K-SPARK in MACAU》5.2澳門戶外表演區開騷！G-DRAGON/大聲/KISS OF LIFE/P1Harmony/KiiiKiii人氣韓星強勢登場

即睇K-SPARK澳門站 5大演出單位介紹

《K-SPARK in MACAU》陣容非常吸引，韓國傳奇男團 BIGBANG 隊長 G‑DRAGON 將親臨澳門站舞台，G‑DRAGON 身兼主 Rapper、創作人與製作人，以獨樹一幟的音樂美學與前衛造型，成為 K‑pop 時尚的指標人物。無論在音樂、造型或舞台設計上，他總能帶來驚喜與突破，擅長在短時間內凝聚全場視線並拉高情緒曲線，絕對是本次活動最受矚目的核心焦點！

同樣來自 BIGBANG 的 大聲，以爆發力十足的高音與細膩情感著稱，現場演唱的穩定度與穿透力深受歌迷推崇。近年他積極發展個人巡迴與影視項目，展現多層次舞台魅力；每當他開口，總能帶動觀眾一齊合唱共鳴，讓整場演出更具溫度與凝聚力。

新生代男團 P1Harmony（成員包括 KEEHO、THEO、JIUNG、INTAK、JONG SEOB、SOUL）主打強烈舞台能量與概念敘事，音樂融合嘻哈、電子及 Band 向編曲，青春氣息與高燃現場感，勢必令觀眾耳目一新。四人女子組合 KISS OF LIFE（成員包括 JULIE、HANEUL、BELLE、NATTY）成員背景多元、風格各具特色，高顏值加上高實力，代表著新生代女團兼具話題度與舞台實力。 KiiiKiii 則是 2025 年出道的五人女團（Leesol、Sui、Jiyu、Haum、Kya），以青春活力與紮實唱跳迅速崛起，她們的舞台風格清新又強勢，在甜美與力量之間取得平衡，為整場演出注入滿滿元氣與新世代能量！