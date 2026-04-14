日本紫藤花2026｜6大紫藤花賞花熱點 紫藤隧道/夢幻紫色瀑布 一文睇2026花期預測+交通攻略

錯過櫻花季不要傷心！2026日本紫藤花季將至，一起準備迎接夢幻紫色瀑布！今年紫藤花季緊接櫻花盛開，是春季最不能錯過到日本旅遊的好時機，從東京到九州，都能欣賞震撼人心的紫藤花海。為各位整理6大日本必到紫藤花賞花熱點、2026年的開花時間及交通方式，即睇詳情！

栃木｜足利花卉公園 一生人一定要去一次，絕對是紫藤花季的足利花卉公園。這裡曾被CNN評選為「世界十大夢幻旅遊景點」，園內最震撼的莫過於樹齡高達160年的「大藤」，此外，這裡更設長達80公尺的白藤隧道，絕對是打卡必到聖地，園內有超過350株藤花，擁有多種顏色包括紫藤、白藤與淡粉色藤等等。大藤節期間，這裡入夜後更有點燈活動，呈現出與日間截然不同的魔幻氛圍。

東京｜龜戶天神社 龜戶天神社是東京市內的賞藤首選。龜戶天神社又名為「花神社」，這裡自江戶起便被譽為「東京紫藤第一名所」，神社內約有50株紫藤。站在紅色太鼓橋上，欣賞紫色花串垂向幽靜的湖面，是最為人熟悉的經典打卡位，景色優雅動人。紫藤花節期間，將有不同節慶活動，入夜後神社內會舉行點燈活動，限定紫藤御守亦會推出。

紫藤花節2026：4月4日至4月30日 花期預測：即將開花，花期至5月上旬 交通方法：乘搭JR中央·總武線或東武龜戶線到龜戶站，步行約15分鐘即到達。

愛知｜曼陀羅寺公園 曼陀羅寺公園是著名的紫藤花聖地，毎年4月中旬到5月上旬舉辦「江南紫藤祭」，園內種植60棵紫藤樹，11個品種，盡情觀賞紫、紅、白等各色！園內的紫藤花更於最長達75米的藤架上盛開，非常浪漫。除了賞花外，紫藤祭期間更可盡情品嘗本地美食、現場表演、傳統「嫁見祭」等等，十分熱鬧！公園免費入場，來到名古屋記得不要錯過！

江南紫藤祭2026：4月17日至5月3日，每晚18:30 – 21:00亮燈 活動期間提供免費接駁巴士 花期預測：4月中至5月上旬 交通方法：從名古屋搭乘名鐵犬山線至江南站，再轉乘名鐵巴士至曼陀羅寺站，步行約2分鐘。

愛知｜天王川公園 同樣位於愛知縣的天王川公園，亦不能錯過！愛知縣津島市曾被稱為「藤浪之鄉」的賞藤花熱點。而在天王川公園，更擁有日本規模最大的藤棚，全長達275米、面積約為5,000平方米！每年尾張津島紫藤節，夜間點燈後的紫藤花極具特色，費用全免，絕對值得一看。

尾張津島紫藤節：4月15日至4月29日，夜間點燈18:00 – 21:00 花期預測：4月中旬至5月上旬 交通方法：從名古屋搭名鐵至津島站，步行約15分鐘。

奈良｜春日大社 到奈良不只是餵！在春日大社內的「萬葉植物園」，種植了約20個品種、200株紫藤，春季絕對要到這裡欣賞一番。其中園內以「砂摺之藤」最為出名，花串最長可達1米以上，欣賞優雅的紫色花穗在風中輕輕搖曳，彷彿身處古代貴族庭園。 花期預測：4月下旬至5月上旬 交通方法：從近鐵奈良站步行約25分鐘即到達。

福岡｜河內藤園 位於福岡的河內藤園，曾入選CNN「日本最美場所31選」之一，園內可欣賞約22種紫藤花，最壯觀的便是兩條分別長80公尺及110公尺的紫藤隧道。隧道由多種顏色的紫藤交織而成，色彩由白漸變至深紫，呈現夢幻漸層，漫步其中相當療癒。現時公園於4月18日重新開園，現時可預約入園門票，想去的朋友記得預早規劃行程！ 花期預測：4月底至5月初 門票：成人1,600日圓 購票詳情：請按此 交通方法：福岡市搭JR鹿兒島本線到八幡站，再轉巴士，下車後需步行約 55 分鐘；轉乘的士，單程車資大約3,500日圓。

日本各地區紫藤花期一覽 九州 4月中旬 - 5月上旬 關西、中部 4月中旬 - 5月下旬 關東 4月中旬 - 5月下旬 北海道、東北 5月中旬 - 6月上旬