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出版：2026-Apr-14 20:00
更新：2026-Apr-14 20:00

IF新椰青水快閃免費試飲 做簡單任務送限量好物(附地點+時間表)

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Nose 26

IF新椰青水快閃免費試飲 做簡單任務送限量好物(附地點+時間表)

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椰青水品牌IF，近日推出兩款新口味「焙香椰青水」、「茉莉香米味椰青水」，將泰國地道創意風味帶到香港，打破大家對椰青水的想像。IF將於港九新界舉行快閃活動，免費派發兩款新口味結大家試飲！想知 IF試飲車幾時開到你附近？即刻附上官方最新快閃時間表。

港九新界巡駛 送限量泰清涼扇

IF從泰國直送兩款新口味椰青水，包括經過獨特烘焙製法的「IF 焙香椰青水」，入口帶有濃郁烘焙堅果香與微燻風味，口感比一般椰水更順滑、更重層次；「茉莉香米味椰青水」則在清甜的椰青上，添加茉莉米香，啖啖齒頰留香，彷彿在喝一杯液體版的泰國甜品，層次感極其豐富。

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IF由即日起至419日，舉行《IF 新「椰」試飲快閃活動》快閃派發活動，IF試飲車駛到港九新界指定地點，隨機派發兩款新口味。只要即場做簡單任務，更可以額外獲得可愛精美的限量「泰清涼扇」，同時還有經典IF 100%椰青水、IF香嫩椰青水送給大家飲，幫大家refresh(試飲及禮品數量有限，送完即止)

IF 新「椰」試飲快閃時間表：

415(1130分至1430) 荃灣街市街(近賽馬會德華公園)

416(1130分至1430)大埔安慈路 (近恒生銀行)

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417(1130分至1430)灣仔修頓地鐵站出口

418(14時至17)尖沙咀麼地道(K11)

419(14時至17)銅鑼灣百德新街

活動條款及細則  

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