IF新椰青水快閃免費試飲 做簡單任務送限量好物(附地點+時間表)

椰青水品牌IF，近日推出兩款新口味「焙香椰青水」、「茉莉香米味椰青水」，將泰國地道創意風味帶到香港，打破大家對椰青水的想像。IF將於港九新界舉行快閃活動，免費派發兩款新口味結大家試飲！想知 IF試飲車幾時開到你附近？即刻附上官方最新快閃時間表。
港九新界巡駛 送限量泰清涼扇
IF從泰國直送兩款新口味椰青水，包括經過獨特烘焙製法的「IF 焙香椰青水」，入口帶有濃郁烘焙堅果香與微燻風味，口感比一般椰水更順滑、更重層次；「茉莉香米味椰青水」則在清甜的椰青上，添加茉莉米香，啖啖齒頰留香，彷彿在喝一杯液體版的泰國甜品，層次感極其豐富。
IF由即日起至4月19日，舉行《IF 新「椰」試飲快閃活動》快閃派發活動，IF試飲車駛到港九新界指定地點，隨機派發兩款新口味。只要即場做簡單任務，更可以額外獲得可愛精美的限量「泰清涼扇」，同時還有經典IF 100%椰青水、IF香嫩椰青水送給大家飲，幫大家refresh。(試飲及禮品數量有限，送完即止)
IF 新「椰」試飲快閃時間表：
4月15日(11時30分至14時30分) 荃灣街市街(近賽馬會德華公園)
4月16日(11時30分至14時30分)大埔安慈路 (近恒生銀行)
4月17日(11時30分至14時30分)灣仔修頓地鐵站出口
4月18日(14時至17時)尖沙咀麼地道(近K11)
4月19日(14時至17時)銅鑼灣百德新街