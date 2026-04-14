IF新椰青水快閃免費試飲 做簡單任務送限量好物(附地點+時間表)

椰青水品牌IF，近日推出兩款新口味「焙香椰青水」、「茉莉香米味椰青水」，將泰國地道創意風味帶到香港，打破大家對椰青水的想像。IF將於港九新界舉行快閃活動，免費派發兩款新口味結大家試飲！想知 IF試飲車幾時開到你附近？即刻附上官方最新快閃時間表。

港九新界巡駛 送限量泰清涼扇

IF從泰國直送兩款新口味椰青水，包括經過獨特烘焙製法的「IF 焙香椰青水」，入口帶有濃郁烘焙堅果香與微燻風味，口感比一般椰水更順滑、更重層次；「茉莉香米味椰青水」則在清甜的椰青上，添加茉莉米香，啖啖齒頰留香，彷彿在喝一杯液體版的泰國甜品，層次感極其豐富。