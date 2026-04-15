酒樓優惠｜富臨皇宮晚市優惠 $38清蒸龍躉斑/$38京式烤鴨/$88波龍伊麵 全線分店皆有

富臨皇宮近日推出晚市優惠，以極筍價錢提供多款招牌菜。全線分店由即日起，每晚5時30分後提供「晚飯優惠6選1」，只需惠顧一款正價小菜，即可以優惠價加點指定菜式，包括$38清蒸龍躉斑、$38京式烤鴨、 $38極品燒鵝皇以及$88波龍伊麵等，即睇以下優惠詳情！
酒樓優惠｜富臨皇宮晚市優惠
是次「晚飯優惠6選1」於每日晚上5時30分後供應，只需點選一款正價小菜，即可以優惠價加點指定菜式。包括多款常見中菜選擇，如極品燒鵝皇、京式烤鴨、紅蔥頭上樹雞等，適合配飯或多人分享；此外，更有清蒸龍躉斑及龍蝦伊麵等貴價海鮮菜式，選擇多元。
優惠適用於全線分店，只限晚市堂食，並需另收茶芥及加一服務費。每枱須同時點選一款正價小菜方可享用優惠，且不可與其他推廣同時使用，菜式數量有限，售完即止。
富臨皇宮「晚飯優惠6選1」
適用分店：富臨皇宮（全線分店適用）
供應時間： 5:30pm後
優惠內容：晚市期間，惠顧任何一款正價小菜，即可以優惠價從以下六款菜式中選一款。
紅蔥頭上樹雞： $28/半隻 (2-4位)；$56/隻 (5位或以上)
京式烤鴨： $38/半隻 (2-5位)；$68/隻 (6位或以上)
極品燒鵝皇： $38/例牌(1/4隻) (2-4位)；$68/半隻 (5-8位)；$138/隻 (9位或以上)
清蒸龍躉斑 (約1斤)： $38/條 (2-5位可享用1條；6位或以上可享用2條)
鮮蓮海皇冬瓜盅： $38/盅 (2-6位可享用1盅；7位或以上可享用2盅)
上湯開邊波龍伊麵 (約1斤)： $88/隻 (2-4位可享用1隻；5位或以上可享用2隻)
條款及細則：
只限晚市堂食，另收茶芥及加一服務費。
不可與其他優惠同時使用。
食品數量有限，售完即止。
須同時惠顧正價小菜一份。