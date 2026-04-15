酒樓優惠｜富臨皇宮晚市優惠 $38清蒸龍躉斑/$38京式烤鴨/$88波龍伊麵 全線分店皆有

富臨皇宮近日推出晚市優惠，以極筍價錢提供多款招牌菜。全線分店由即日起，每晚5時30分後提供「晚飯優惠6選1」，只需惠顧一款正價小菜，即可以優惠價加點指定菜式，包括$38清蒸龍躉斑、$38京式烤鴨、 $38極品燒鵝皇以及$88波龍伊麵等，即睇以下優惠詳情！

酒樓優惠｜富臨皇宮晚市優惠

是次「晚飯優惠6選1」於每日晚上5時30分後供應，只需點選一款正價小菜，即可以優惠價加點指定菜式。包括多款常見中菜選擇，如極品燒鵝皇、京式烤鴨、紅蔥頭上樹雞等，適合配飯或多人分享；此外，更有清蒸龍躉斑及龍蝦伊麵等貴價海鮮菜式，選擇多元。

優惠適用於全線分店，只限晚市堂食，並需另收茶芥及加一服務費。每枱須同時點選一款正價小菜方可享用優惠，且不可與其他推廣同時使用，菜式數量有限，售完即止。